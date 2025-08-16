UHIĆENI I MALOLJETNICI

Žandarmerija brutalnom silom sprječavala spajanje povorki u Srbiji: Drama nije gotova

M.Č./Hina

16.08.2025 u 07:40

Prosvjedi u Srbiji.
Prosvjedi u Srbiji. Izvor: EPA / Autor: Andrej Cukic, Spasa DAKIC / Sipa Press ,
Bionic
Reading

Višemjesečni mirni prosvjedi u Srbiji, koje su predvodili studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, posljednja četiri dana eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije. Na protuvladinim demonstracijama u Beogradu u petak prosvjednici su ispaljivali pirotehniku na policiju koja ih je kasnije potisnula oklopnim vozilima i suzavcem

Prosvjednici za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu krive korupciju vlasti, a njihov posljednji zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Prosvjedi su dosad uglavnom bili bez ozbiljnijih incidenta, no u srijedu navečer u sukobima je ozlijeđeno 27 policajaca i najmanje 80 civila, a 47 ljudi je privedeno.

Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
    +50
Prosvjed u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATAImages

Tisuće ljudi okupile su se u petak i u drugim gradovima diljem zemlje, između ostalog u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Šapcu, Loznici i Kragujevcu.

Brutalne akcije policije u noći na petak

Spontane demonstacije izbile su nakon sinkroniziranog napada pristaša vladajuće stranke na demonstrante u dva vojvođanska grada u utorak, te brutalnih akcija policije u noći na petak u kojima su uhićeni deseci prosvjednika, među kojima i maloljetnici.

Najmanje deset oklopnih policijskih vozila raspoređeno je u petak u središtu Beograda kako bi spriječila spajanje više povorki prosvjednika. Iz prosvjeda je ispaljena pirotehnika na policijske kordone i uslijedila je intervencija i potiskivanje demonstranata izvan središta grada.

Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
  • Prosvjed u Beogradu
    +15
Prosvjed u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Zapaljeni kontejneri, Hitna intervenirala desetak puta

Prosvjednici su za sobom ostavljali prevrnute i zapaljene kontejnere, pirotehnikom je zapaljeno i jedno zimzeleno stablo ispred ministarstva obrane, a hitna pomoć je, prema izvješćima beogradskih medija, intervenirala desetak puta.

Policija je suzavcem intervenirala i na prosvjedu u Nišu.

Srbijanski ministar policije Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da je ozlijeđeno šest policajaca, te uhićeno najmanje 37 ljudi. Broj ozlijeđenih sudionika prosvjeda u petak zasad nije poznat.

Novi prosvjedi očekuju se diljem Srbije i tijekom vikenda.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS U ZEMLJI

KAOS U ZEMLJI

'Rat' na ulicama srpskih gradova, policija suzavcem rastjeruje prosvjednike, oglasili se Vučić i Porfirije
POSLJEDICE NEVREMENA

POSLJEDICE NEVREMENA

Požar u Milni na Braču se proširio, gase ga svi vatrogasci s otoka
IZ OVALNOG UREDA

IZ OVALNOG UREDA

Trump poslao oštru poruku: Putin bi osvojio cijelu Ukrajinu, ali neće se zezati sa mnom

najpopularnije

Još vijesti