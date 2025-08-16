Žandarmerija brutalnom silom sprječavala spajanje povorki u Srbiji: Drama nije gotova

Višemjesečni mirni prosvjedi u Srbiji, koje su predvodili studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, posljednja četiri dana eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije. Na protuvladinim demonstracijama u Beogradu u petak prosvjednici su ispaljivali pirotehniku na policiju koja ih je kasnije potisnula oklopnim vozilima i suzavcem

Prosvjednici za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu krive korupciju vlasti, a njihov posljednji zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Prosvjedi su dosad uglavnom bili bez ozbiljnijih incidenta, no u srijedu navečer u sukobima je ozlijeđeno 27 policajaca i najmanje 80 civila, a 47 ljudi je privedeno.

Tisuće ljudi okupile su se u petak i u drugim gradovima diljem zemlje, između ostalog u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Šapcu, Loznici i Kragujevcu. Brutalne akcije policije u noći na petak Spontane demonstacije izbile su nakon sinkroniziranog napada pristaša vladajuće stranke na demonstrante u dva vojvođanska grada u utorak, te brutalnih akcija policije u noći na petak u kojima su uhićeni deseci prosvjednika, među kojima i maloljetnici. Najmanje deset oklopnih policijskih vozila raspoređeno je u petak u središtu Beograda kako bi spriječila spajanje više povorki prosvjednika. Iz prosvjeda je ispaljena pirotehnika na policijske kordone i uslijedila je intervencija i potiskivanje demonstranata izvan središta grada.

