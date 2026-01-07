Putin prigrlio vjerski fanatizam: 'Ruski ratnici u Ukrajini obavljaju svetu misiju u Božje ime'

Vladimir Putin iskoristio je pravoslavni Božić da bi rat u Ukrajini opisao kao 'svetu misiju', usporedivu s poslanjem Isusa Krista

Tako je ruski predsjednik govorio na božićnoj liturgiji u crkvi svetog Jurja Pobjednika u Moskovskoj oblasti, gdje je misa održana s pripadnicima ruske vojske i njihovim obiteljima, priopćio je Kremlj. 'Danas slavimo divan, svijetao blagdan rođenja Kristova', rekao je Putin u kratkom obraćanju nakon službe, prema službenom transkriptu, prenio je Moscow Times. 'Često Gospodina nazivamo Spasiteljem jer je došao na Zemlju spasiti sve ljude. Na isti način ruski ratnici oduvijek su obavljali ovu misiju - braneći Domovinu, spašavajući Domovinu i njezin narod', poručio je. 'Sveta misija u Božje ime' Dodao je kako su se kroz povijest ruski vojnici smatrali ljudima koji obavljaju 'svetu misiju' u Božje ime, 'kao da im je to povjerio sam Gospodin'.

Vladimir Putin, who has remained silent on Venezuelan ally Nicolás Maduro's ousting, attended a midnight Orthodox Christmas service at a church in the Moscow region alongside military servicemen. pic.twitter.com/oTJC6G8nLL — The Moscow Times (@MoscowTimes) January 6, 2026

Putin se posebno obratio djeci vojnika, poručivši im da imaju razloga biti ponosni na svoje roditelje jer su se Rusi 'oduvijek' ponosili svojim ratnicima. Naglasio je i da božićnu radost dijele sve ruske trupe, uključujući pripadnike drugih vjera. 'Radujemo se s njima kada slave svoje blagdane, baš kao što se svi radujemo našim zajedničkim pobjedama', rekao je Putin. 'Kao što je dobro poznato, pobjeda je uvijek jedna za sve.' Otkrivanje 'svete' uloge ruske vojske dio je šireg narativa kojim se Putin sve snažnije koristi otkako je u veljači 2022. godine naredio punu invaziju na Ukrajinu. U novogodišnjem obraćanju prošlog tjedna ponovno je naglasio ulogu vojske i nacionalnog jedinstva, rekavši da 'milijuni' Rusa podupiru one koji sudjeluju u, kako je Moskva naziva, 'specijalnoj vojnoj operaciji'. 'Snaga našeg jedinstva određuje suverenitet i sigurnost Domovine, njezin razvoj i njezinu budućnost', rekao je, poručivši da 'rad, uspjesi i postignuća svakog od nas dodaju nova poglavlja tisućljetnoj povijesti'.

Rusija zabilježila teške gubitke Procjene sa Zapada govore da je Rusija pretrpjela stotine tisuća vojnih gubitaka dok je Ukrajina izgubila desetke tisuća vojnika. Posebno teško stradavaju pripadnici autohtonih naroda ruskih regija i etničkih republika jer su nesrazmjerno mobilizirani. Ujedinjeni narodi procjenjuju da je više od 14.000 ukrajinskih civila ubijeno u gotovo četiri godine rata te optužuju Rusiju za zločine protiv čovječnosti nad civilima.

