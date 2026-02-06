VIDEO 'Leonardo' paralizirao Pireneje: Tisuće evakuiranih, dvoje mrtvih

Obilne kiše i snažni vjetrovi i dalje pogađaju dijelove Španjolske i Portugala, a dosad su odnijeli najmanje dva života. Evakuirano je više od 7000 ljudi. Zbog posljedica nevremena u Portugalu su se pojavili i pozivi da se odgodi drugi krug predsjedničkih izbora

Oluja Leonardo, koja je ovih dana zahvatila Pirinejski poluotok, natjerala je portugalsku vladu da produlji stanje elementarne nepogode u 69 općina do sredine veljače. U Portugalu je u nevremenu smrtno stradao jedan muškarac, dok je u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji u petak pronađeno tijelo žene koju je odnijela nabujala rijeka. Riječ je o najnovijim žrtvama niza snažnih oluja koje su posljednjih tjedana pogodile Španjolsku i Portugal. U Andaluziji je više od 7000 ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Vlasti su tijekom noći evakuirale stambena područja uz rijeku Guadalquivir u Córdobi, a pješački promet obustavljen je i na slavnom rimskom mostu u tom gradu.

„Očekujemo oko 30 milimetara kiše. U normalnim okolnostima to ne bi bilo puno, ali sada jest jer je tlo potpuno zasićeno, a rijeke i akumulacije su pune“, upozorio je predsjednik regionalne vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno, piše Guardian. Opasnost od klizišta Posebno teška situacija zabilježena je u planinskom selu Grazalema, popularnom među planinarima, gdje je oko 1500 stanovnika dobilo nalog za evakuaciju. Voda se probijala kroz zidove kuća i slijevala niz strme kamene ulice.

Así desembalsa agua el pantano de Bornos en Cádiz para aliviar la presión del embalse https://t.co/sIfVSo25XL pic.twitter.com/yC7PQC1uI6 — Europa Press (@europapress) February 6, 2026

Moreno je za radio Cadena Ser izjavio da su podzemni vodonosnici u planinama oko Grazaleme potpuno zasićeni, što povećava rizik od klizišta. „Pritisak vode mogao bi izazvati urušavanja tla. Ako se to dogodi ispod kuća ili cesta, posljedice bi mogle biti dramatične“, upozorio je. Dodao je da geolozi procjenjuju situaciju kako bi se utvrdilo kada će se stanovnici moći sigurno vratiti svojim domovima. Tijekom posjeta kriznom stožeru u pokrajini Cádiz, španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je da zemlju očekuju „komplicirani dani“ te pozvao građane na oprez i smirenost. Naveo je da je u regiji angažirano oko 10.000 pripadnika hitnih službi, dok središnja vlada blisko surađuje s regionalnim vlastima.

Alerta en Andalucía por las intensas lluvias de la borrasca Leonardo pic.twitter.com/gQ34w6Ppss — EL MUNDO (@elmundoes) February 4, 2026