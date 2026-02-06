VIDEO 'Leonardo' paralizirao Pireneje: Tisuće evakuiranih, dvoje mrtvih

Obilne kiše i snažni vjetrovi i dalje pogađaju dijelove Španjolske i Portugala, a dosad su odnijeli najmanje dva života. Evakuirano je više od 7000 ljudi. Zbog posljedica nevremena u Portugalu su se pojavili i pozivi da se odgodi drugi krug predsjedničkih izbora
Oluja Leonardo, koja je ovih dana zahvatila Pirinejski poluotok, natjerala je portugalsku vladu da produlji stanje elementarne nepogode u 69 općina do sredine veljače.
U Portugalu je u nevremenu smrtno stradao jedan muškarac, dok je u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji u petak pronađeno tijelo žene koju je odnijela nabujala rijeka. Riječ je o najnovijim žrtvama niza snažnih oluja koje su posljednjih tjedana pogodile Španjolsku i Portugal.
U Andaluziji je više od 7000 ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Vlasti su tijekom noći evakuirale stambena područja uz rijeku Guadalquivir u Córdobi, a pješački promet obustavljen je i na slavnom rimskom mostu u tom gradu.
„Očekujemo oko 30 milimetara kiše. U normalnim okolnostima to ne bi bilo puno, ali sada jest jer je tlo potpuno zasićeno, a rijeke i akumulacije su pune“, upozorio je predsjednik regionalne vlade Andaluzije Juan Manuel Moreno, piše Guardian.
Opasnost od klizišta
Posebno teška situacija zabilježena je u planinskom selu Grazalema, popularnom među planinarima, gdje je oko 1500 stanovnika dobilo nalog za evakuaciju. Voda se probijala kroz zidove kuća i slijevala niz strme kamene ulice.
Moreno je za radio Cadena Ser izjavio da su podzemni vodonosnici u planinama oko Grazaleme potpuno zasićeni, što povećava rizik od klizišta. „Pritisak vode mogao bi izazvati urušavanja tla. Ako se to dogodi ispod kuća ili cesta, posljedice bi mogle biti dramatične“, upozorio je.
Dodao je da geolozi procjenjuju situaciju kako bi se utvrdilo kada će se stanovnici moći sigurno vratiti svojim domovima.
Tijekom posjeta kriznom stožeru u pokrajini Cádiz, španjolski premijer Pedro Sánchez upozorio je da zemlju očekuju „komplicirani dani“ te pozvao građane na oprez i smirenost. Naveo je da je u regiji angažirano oko 10.000 pripadnika hitnih službi, dok središnja vlada blisko surađuje s regionalnim vlastima.
Nevrijeme je već ostavilo ozbiljne posljedice i na poljoprivredu. Prema procjenama poljoprivredne udruge Coag iz pokrajine Jaén, šteta u sektoru uzgoja maslina zasad iznosi oko 200 milijuna eura.
Nova oluja stiže
Španjolska meteorološka služba Aemet izdala je narančasta upozorenja za obalna područja sjeverozapadne Galicije, dok su žuta upozorenja na snazi za ostale dijelove sjeverne obale, južne i istočne obalne regije te Balearske otoke.
Glasnogovornik Aemeta Rubén del Campo najavio je da u subotu stiže nova oluja, Marta. „Nakon kratkog smirivanja u petak, oluja Marta donijet će obilne oborine i vrlo snažne vjetrove u područja koja su već teško pogođena“, rekao je.
I nakon njezina prolaska u nedjelju, najavljeni su novi vremenski frontovi koji će donijeti nešto slabije, ali i dalje značajne oborine u većem dijelu zemlje.
Poplave u Portugalu i prijepori oko izbora
U portugalskom Portu rijeka Douro izlila se iz korita u ranim jutarnjim satima u petak, uzrokujući manja plavljenja terasa uz rijeku. Na jugu zemlje, dijelovi grada Alcácer do Sal, uz rijeku Sado, već treći dan su djelomično pod vodom.
Zapovjednik portugalske civilne zaštite Mario Silvestre upozorio je da je čak šest rijeka, uključujući Tejo, pod ozbiljnom prijetnjom poplava te da se zemlja suočava s najvećim rizikom od poplava uz Tejo u gotovo 30 godina.
Zbog kaosa koji je izazvala oluja pojavili su se i pozivi da se odgodi drugi krug predsjedničkih izbora, zakazan za nedjelju. Čelnik krajnje desne stranke Chega, André Ventura, zatražio je da se glasanje odgodi za tjedan dana, pozivajući se na ravnopravnost birača.
No, nacionalno izborno povjerenstvo odbacilo je tu mogućnost, poručivši da izvanredno stanje i nepovoljne vremenske prilike same po sebi nisu dovoljan razlog za odgodu izbora.
Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem povećavaju učestalost, trajanje i intenzitet ekstremnih vremenskih pojava poput poplava i toplinskih valova, kakve posljednjih godina sve češće pogađaju Španjolsku i Portugal.