Veliki sukob policije i prosvjednika, više ozlijeđenih

Prosvjednici su palili kontejnere za smeće, bacali kamenje i boce, prema videozapisima koje je emitirao Rai News, a policija je upotrijebila suzavac i vodene topove nastojeći uspostaviti red, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Pritom je, kako prenosi ANSA, ozlijeđeno sedam policajaca, a Rai News je prenio da ih je ranjeno devet.

Zamjenik talijanske premijerke i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani osudio je nasilje, rekavši da se mora poštovati pravo na prosvjed, ali da su uništavanje automobila ili napad na policajce koji obavljaju svoju dužnost jednostavno neprihvatljivi.