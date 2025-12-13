skandal u popravnom domu

Tisuće Mađara izašlo na ulice, traže ostavku Viktora Orbana

I.V./Hina

13.12.2025 u 21:02

Prosvjed u Mađarskoj zbog zlostavljanja maloljetnika
Prosvjed u Mađarskoj zbog zlostavljanja maloljetnika
Tisuće Mađara sudjelovale su u subotu u prosvjednoj hodnji do ureda premijera Viktora Orbana, predvođeni vođom oporbe Peterom Magyarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloljetnike

Prosvjednici su hodali ulicama Budimpešte iza transparenta s natpisom "Zaštitite djecu!", noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.

Tužiteljstvo je u srijedu priopćilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.

Orban, koji se suočava s onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima vjerojatno u travnju, osudio je zlostavljanje u intervjuu za list Mandiner, nazvavši ga neprihvatljivim i kriminalnim.

"Svakodnevno se pojavljuje sve više odvratnih stvari, za koje nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji", rekla je Judit Voros, jedna od prosvjednica koje su hodale do Orbanovih ureda na Castle Hillu u Budimpešti.

Ranije ovog tjedna, vlada je stavila pet mađarskih maloljetničkih popravnih ustanova pod izravni policijski nadzor dok tužitelji istražuju slučaj.

Prosvjed u Mađarskoj zbog zlostavljanja maloljetnika
Prosvjed u Mađarskoj zbog zlostavljanja maloljetnika

Tužitelji već mjesecima istražuju bivšeg ravnatelja centra zbog sumnje na vođenje lanca prostitucije, pranje novca i trgovinu ljudima.

Videozapis koji je ovog tjedna objavio oporbeni aktivist i bivši zastupnik Peter Juhasz potaknuo je ostavku vršitelja dužnosti ravnatelja centra.

