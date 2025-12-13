Tisuće Mađara izašlo na ulice, traže ostavku Viktora Orbana

Prosvjednici su hodali ulicama Budimpešte iza transparenta s natpisom "Zaštitite djecu!", noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od prije nekoliko godina.

Tužiteljstvo je u srijedu priopćilo da je do sada sedam osoba pritvoreno u državnom centru za maloljetnike u Budimpešti.

Orban, koji se suočava s onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima vjerojatno u travnju, osudio je zlostavljanje u intervjuu za list Mandiner, nazvavši ga neprihvatljivim i kriminalnim.