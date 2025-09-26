Velika Britanija uvodi digitalne osobne iskaznice

Digitalna osobna iskaznica postat će obvezna kao sredstvo dokazivanja prava na rad , no ljudi neće biti obvezni nositi ju sa sobom niti će ju morati predočiti. Obvezne osobne iskaznice postojale su u Britaniji samo tijekom ratnog stanja. Od njihovog ukidanja nakon Drugog svjetskog rata, Britancima se nisu izdavale osobne iskaznice, a za dokazivanje identiteta koristili su se drugi službeni dokumenti poput putovnica i vozačkih dozvola.

Britanski premijer Starmer izvijestio je da će iskaznice biti dostupne građanima Ujedinjenog Kraljevstva i legalnim stanovnicima do kraja ovog parlamentarnog mandata.

"Znam da su radnici zabrinuti zbog razine ilegalnih migracija u ovu zemlju. Sigurna granica i kontrolirane migracije razumni su zahtjevi, a ova vlada ih sluša i ispunjava", rekao je.

Dodao je da je digitalni identifikacijski dokument "ogromna prilika" za Ujedinjeno Kraljevstvo jer će "otežati ilegalni rad i učiniti britanske granice sigurnijima".

Planovi predviđaju pohranjivanje osobnih iskaznica na uređajima na isti način kao što se pohranjuju beskontaktne platne kartice ili aplikacija Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Digitalna osobna iskaznica bila bi mjerodavni dokaz identiteta i statusa boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu te bi uključivala ime, datum rođenja i fotografiju, kao i podatke o nacionalnosti i statusu boravka.

Vlada se nada da će predložene osobne iskaznice podržati njezine napore u smanjenju ilegalne imigracije ograničavanjem mogućnosti zarade onih koji ilegalno dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kako će to funkcionirati za one koji ne koriste pametne telefone bit će određeno tijekom konzultacija. The Telegraph piše da bi "oni koji ne žele nositi digitalnu osobnu iskaznicu ili ne posluju digitalno" mogli dobiti fizičku iskaznicu. Stranka Reform UK nazvala je planove "ciničnom smicalicom" osmišljenom kako bi prevarila birače da pomisle da vlast nešto poduzima po pitanju imigracije.

Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch također je odbacila planove kao "trik koji neće ništa učiniti da zaustavi brodove". Liberalni demokrati rekli su da neće podržati obveznu digitalnu identifikaciju, jer su ljudi "prisiljeni predati svoje privatne podatke samo kako bi mogli obavljati svoje svakodnevne aktivnosti".