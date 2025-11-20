Hoće li Europska unija napokon dobiti nadzornika za zaštitu podataka?

Mandat sadašnjeg Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) istekao je 5. prosinca 2024. Danska, koja još mjesec dana predsjedava Unijom, želi zaključiti razgovore s EDPS-om do kraja godine. Međutim, još nije zakazan sastanak sa zakonodavcima Unije.

Zbog sukoba zakonodavaca Europske unije i nacionalnih vlada na gotovo godinu dana odgođen je proces izbora nadzornika za zaštitu podataka. Danska radi na pronalaženju rješenja za taj spor.

EDPS, uloga uspostavljena 2004., objavljuje mišljenja o zakonodavnim prijedlozima Unije i iznosi svoje mišljenje o nadolazećem digitalnom zakonodavstvu. Također provjerava poštuju li same institucije Unije pravila o osobnim podacima. Europski parlament i države članice nisu se uspjele dogovoriti o nasljedniku odlazećeg EDPS-a, Wojciecha Wiewiórowskog, od početka ove godine, kada je Europska komisija održala saslušanja s užim popisom kandidata.

Komisija je u uži izbor uvrstila četiri kandidata koji su se pojavili na saslušanjima prošlog siječnja, a parlamentarni odbor LIBE glasao je za imenovanje dugogodišnjeg dužnosnika Komisije Bruna Gencarellija iz Italije. Međutim, države članice podržavaju Wiewiórowskog za još jedan mandat.

Posao koji dobiva na važnosti

Wiewiórowski, bivši čelnik poljskog ureda za zaštitu podataka koji je na toj poziciji od 2019., zasad ostaje na dužnosti. Gencarelli je 12 godina radio na rukovodećim pozicijama u zaštiti podataka u Komisiji, a prije je bio čelnik Odjela za međunarodne poslove i protok podataka izvršne vlasti.

Njegov posljednji posao bio je savjetovanje povjerenika Unije za pravosuđe Didiera Reyndersa, čiji je mandat završio u prosincu prošle godine.

Posao EDPS-a dobio je na važnosti posljednjih godina. Očekuje se kako će imenovani imati nadzornu ulogu dok Europska komisija radi na pojednostavljenju tehnološkog zakonodavstva mjerama poput digitalnog omnibus paketa predstavljenog ovog tjedna, koji bi trebao izmijeniti postojeći Zakon o umjetnoj inteligenciji.

Ostaje za vidjeti hoće li Danska moći zakazati bilo kakav sastanak sa zakonodavcima usred zgusnutog rasporeda krajem godine. Posljednji sastanak s predstavnicima Parlamenta održan je početkom ovog ljeta. Komisija se prethodno očitovala kako nije u mogućnosti komentirati trenutno stanje postupka i kako ne postoji zakonski rok za proces odabira.

Nije prvi put kako je imenovanje novog nadzornika zaštite podataka odgođeno. Odbor za izbor je 2014. godine zaključio kako niti jedan od tada predloženih kandidata nema kvalitete potrebne za posao, piše Euro News.