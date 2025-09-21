Britanija je Izraelu postavila ultimatum: Evo kako je došlo do priznanja Palestine

Velika Britanija u nedjelju je izjavila da priznaje palestinsku državu nakon što Izrael nije ispunio postavljene uvjete, uključujući prekid vatre u ratu u Gazi koji uskoro puni dvije godine

"Danas, kako bi oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu", objavio je premijer Keir Starmer na X-u. Tim korakom London se smjestio uz bok više od 140 drugih nacija, ali će njime i razljutiti Izrael i njegova glavnog saveznika Sjedinjene Države. Odluka ima simboličnu težinu jer je Velika Britanija odigrala važnu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata i dugo bila njegov saveznik.

Kanada i Australija također su u nedjelju priznale palestinsku državu, a očekuje se da će to učiniti i druge zemlje idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Potezom koji je premijera laburista doveo u sukob s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Britanija je u srpnju postavila Izraelu ultimatum rekavši da će priznati palestinsku državu ne poduzme li Izrael korake za okončanje "strašne situacije" u Gazi. Husam Zomlot, šef palestinske misije u Velikoj Britaniji, nazvao je odluku "priznanjem s golemim zakašnjenjem" koje se "ne odnosi na Palestinu, već na ispunjenje svečane odgovornosti Velike Britanije". "To označava nepovratan korak prema pravdi, miru i ispravljanju povijesnih nepravdi", dodao je u izjavi.

Život u Gazi







