obavještajna agencija

Šef MI6-a o Ukrajini: Putin je zagrizao više nego što može prožvakati

I.Ba./Hina

19.09.2025 u 11:52

London, Ujedinjeno Kraljevstvo
London, Ujedinjeno Kraljevstvo Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Čelnik britanske obavještajne službe MI6 Richard Moore je u petak rekao da ne vidi "dokaze" da ruski predsjednik ima ikakav interes za postizanje mira u Ukrajini putem pregovora

Moore je za Putina kazao da nas "zavlači".

U svom govoru u Istanbulu, gdje je najavio planove za korištenje dark weba za regrutiranje doušnika i primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, Moore je također kazao da je Putin podcijenio Ukrajince u ratu te "zagrizao više nego što može prožvakati".

vezane vijesti

"Želi nametnuti svoju imperijalističku volju svim sredstvima koja su mu na raspolaganju. No, ne može uspjeti", kazao je Moore.

"Otvoreno rečeno, Putin je zagrizao više nego što može prožvakati. Mislio je da će ostvariti laku pobjedu. No on i mnogi drugi su podcijenili Ukrajince."

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŠTO ČINITI?

ŠTO ČINITI?

Prelazak ruskih dronova u Poljsku šokirao NATO: Slučajnost ili novi početak opasne igre?
RJEŠAVANJE RATNOG SUKOBA

RJEŠAVANJE RATNOG SUKOBA

Trump: Putin me iznevjerio. Ja sam spreman početi, vi samo recite kada
u sunčanoj ulici

u sunčanoj ulici

FOTO Buknuo požar u centru Osijeka, stanari evakuirani

najpopularnije

Još vijesti