Šef MI6-a o Ukrajini: Putin je zagrizao više nego što može prožvakati

U svom govoru u Istanbulu, gdje je najavio planove za korištenje dark weba za regrutiranje doušnika i primanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i diljem svijeta, Moore je također kazao da je Putin podcijenio Ukrajince u ratu te "zagrizao više nego što može prožvakati".

Moore je za Putina kazao da nas "zavlači".

"Želi nametnuti svoju imperijalističku volju svim sredstvima koja su mu na raspolaganju. No, ne može uspjeti", kazao je Moore.

"Otvoreno rečeno, Putin je zagrizao više nego što može prožvakati. Mislio je da će ostvariti laku pobjedu. No on i mnogi drugi su podcijenili Ukrajince."