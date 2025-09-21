Priznanje Palestine moglo bi dovesti do sukoba sa SAD-om, ključnim izraelskim partnerom

Britanski premijer Keir Starmer u nedjelju je objavio službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca.
"Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", objavio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.
-
21:52
Kako je prethodno najavio, i Portugal je danas objavio da priznaje Palestinu kao nezavisnu državu. Četvrta je to država koja je danas objavila priznanje, nakon Velike Britanije, Australije i Kanade.
-
20:55
Očekuje se da će Francuska i nekoliko drugih zemalja slijediti primjer Velike Britanije, Australije i Kanade na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ovog tjedna, produbljujući izolaciju Izraela i dovodeći se u sukob s ključnim izraelskim partnerom, Sjedinjenim Državama, piše, među ostalim CNN.
-
20:52
Predsjednik Isaac Herzog posljednji je izraelski čelnik koji je kritizirao priznanje palestinske države od strane Ujedinjenog Kraljevstva, Australije i Kanade, rekavši da će to „samo ohrabriti sile tame“.
„Nakon zločina 7. listopada, dok Hamas nastavlja svoju kampanju terora i dok i dalje okrutno drži 48 talaca u tunelima i tamnicama Gaze, priznanje palestinske države od strane nekih nacija danas, ne iznenađujuće, pozdravlja Hamas“, piše na X.
„To neće pomoći nijednom Palestincu“, nastavlja Herzog. „Neće pomoći osloboditi nijednog taoca i neće nam pomoći da postignemo bilo kakav dogovor između Izraelaca i Palestinaca. To će samo ohrabriti sile tame. Ovo je tužan dan za one koji traže istinski mir.“
-
20:40
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u nedjelju je izjavilo da odbacuje 'jednostranu' deklaraciju zapadnih zemalja o priznanju palestinske države
'Izrael kategorički odbacuje jednostranu deklaraciju o priznanju palestinske države koju su iznijeli Ujedinjeno Kraljevstvo i ostale zemlje', objavilo je ministarstvo. >>>Više pročitajte ovdje<<<
-
19:22
Tportalov komentator i politički analitičar Višeslav Raos smatra da je priznanje Palestine velika simbolična poruka, ali je također naglasio da se 'ništa neće magično promijeniti preko noći'. >>>Više pročitajte ovdje<<<
-
18:16
Palestinska učiteljica i aktivistica Hiba Qawasmi, koja živi u naselju Beit Hanina u Istočnom Jeruzalemu, poručila je za BBC da priznanje Palestine od strane Velike Britanije i drugih država 'ne zavarava Palestince'.
'Izrael i dalje ubija ljude i radi što želi. Mi smo ljudska bića koja zaslužuju imati vlastitu zemlju, i čak i ako to nije cijela zemlja, to je pozitivan korak', kaže ona i dodaje da zapadne zemlje priznaju palestinsku državu samo zato 'da bi se osjećale dobro u svojoj koži'.
'Neću oprostiti svijetu što šuti. Ne želim to nazvati glupim, ali oni samo žele očistiti svoju sliku pred svijetom', poručila je.
-
18:08
BBC je objavio izjave rođaka izraelskih talaca. Adam Ma'anit, čijeg je rođaka Tsachija Idana Hamas držao kao taoca te je u zarobljeništvu i preminuo, žestoko je osudio britansko priznanje Palestine. Smatra da taj potez nije 'ništa manje od izdaje' talaca i njihovih obitelji.
'Umjesto da koristi utjecaj Britanije kako bi prisilio Hamas da oslobodi 48 talaca... Hamas nagrađuje upravo onim što nazivaju 'plodovima 7. listopada', rekao je Ma'anit.
Šogor jednog od izraelskih talaca koje Hamas drži u Gazi također je osudio britanski potez.
'Ujedinjeno Kraljevstvo dalo je Hamasu najveću nagradu - bezuvjetno priznanje državnosti. Priznanje je došlo dok se izraelski taoci izgladnjuju, muče i koriste kao ljudski štitovi u Gazi', kaže Moshe Emilio Lavi.
Hamas u Gazi još uvijek drži 48 talaca, od kojih se smatra da je 20 živih.
-
17:54
Palestinski predsjednik Mahmud Abas u nedjelju je rekao da je zapadno priznanje palestinske države korak prema "pravednom i trajnom miru", objavilo je predsjedništvo, dok su istodobno dvojica izraelskih ministara predložila aneksiju Zapadne obale kao odgovor na zapadnjačko priznanje palestinske države. >>>Više pročitajte ovdje<<<
-
17:46
Priznanjem Palestine, London se smjestio uz bok više od 140 drugih nacija, ali će njime i razljutiti Izrael i njegova glavnog saveznika Sjedinjene Države.
Odluka ima simboličnu težinu jer je Velika Britanija odigrala važnu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata i dugo bila njegov saveznik. Više o tome kako je došlo do britanskog priznanja Palestine pročitajte ovdje.
-
17:32
Izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je u prvoj reakciji da su odluke Velike Britanije, Kanade i Australije o priznanju Palestine u nedjelju nagrada za "ubojice", što se odnosi na militantnu skupinu Hamas čiji je napad u listopadu 2023. pokrenuo gotovo dvogodišnji rat
U tom napadu ubijeno je 1200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca, prema izraelskim podacima.
U izraelskoj kampanji koja je uslijedila ubijeno je više od 65.000 Palestinaca, većinom civila, podaci su zdravstvenih vlasti Gaze, a ta je kampanja proširila glad, srušila većinu zgrada i raselila većinu stanovništva, u mnogim slučajevima više puta. >>> Više pročitajte ovdje<<<