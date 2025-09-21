Priznanje Palestine moglo bi dovesti do sukoba sa SAD-om, ključnim izraelskim partnerom

Britanski premijer Keir Starmer u nedjelju je objavio službeno priznanje Države Palestine koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovno probudilo nadu u mir i rješenje s dvije države" između Izraelaca i Palestinaca.

"Danas, kako bih ponovno probudio nadu u mir i rješenje s dvije države, jasno izjavljujem, kao premijer ove velike zemlje, da Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje Državu Palestinu", objavio je Starmer u video izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.