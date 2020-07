[UŽIVO] U Hrvatskoj pad broja novih slučajeva, hoće li se taj trend danas nastaviti?

U Hrvatskoj je u utorak zabilježen velik pad u broju novooboljelih od koronavirusa. Bilo je 24 nova slučaja, no tri su osobe preminule. Trenutno je aktivnih slučajeva ukupno 807

6.52 Privremena bolivijska predsjednica Jeanine Anez izjavila je u utorak da se oporavila od koronavirusa te da se vratila na posao.

6.45 Tvrtke Moderna Inc i Pfizer Inc objavile su u ponedjeljak da su ušle u treću fazu testiranja cjepiva za covid-19 na po 30 tisuća sudionika, koja bi mogla omogućiti dobivanje odobrenja od regulatornog tijela te raširenu uporabu do konca ove godine.