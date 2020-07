Iberia otkazala letove za Zagreb, Zadar i Split

Kako je portalu Croatian Aviation potvrđeno iz španjolske nacionalne aviokompanije, Iberia u ovogodišnjem ljetnom redu letenja neće uspostaviti promet na direktnim linijama iz Madrida prema Zagrebu, Zadru i Splitu

Iberia je prošlog ljeta uvela liniju Madrid - Zadar koja je prometovala dva puta tjedno do kraja kolovoza, kompanija ovu liniju zbog globalne pandemije neće pokretati ovog ljeta.

Jedina cjelogodišnja linija ove aviokompanije u Hrvatskoj, ona prema Zagrebu, također se neće vratiti u promet do kraja ljetnog reda letenja. Za sada je najavljen tek jedan let tjedno (petkom) u zimskom redu letenja, no kompanija još razmatra tu opciju i vrlo vjerojatno neće letjeti prema glavnom gradu Hrvatske ni u zimskom redu letenja.

Na liniji Madrid - Split prošle sezone bilo je moguće putovati svakodnevno, no zbog smanjene potražnje Iberia ovog ljeta neće povezati dva spomenuta grada, javlja Dalmatinski portal.

Jedina linija Iberie koja već jest u prometu, ona između Madrida i Dubrovnika, nastavlja prometovati i kroz kolovoz. Linija je do sada prometovala 3 puta tjedno, no od kraja ovog mjeseca kompanija će dodati još 2 tjedna leta, pa će zrakoplovi Iberia slijetati u Dubrovnik svakog ponedjeljka, srijede, petka, subote i nedjelje. Za usporedbu, prošlog ljeta zrakoplovi ove španjolske kompanije u Dubrovnik su, u samoj špici sezone, slijetali čak 15 puta tjedno.