Opet se šuška o izborima u Ukrajini: Ovo je čovjek koji navodno želi srušiti Zelenskog

Bivši vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, a danas veleposlanik u Londonu Valerij Zalužni, očito stoji pred političkim povratkom. Navodno se priprema za moguću predsjedničku kandidaturu, izvještava novinarka Katie Livingstone, pozivajući se na informacije iz Zalužnijevog tima

Naravno, još uvijek nema ništa službeno. Nema početka kampanje, nema službene objave kandidature, ali mnogi znakovi upućuju na politički projekt koji bi mogao biti usmjeren izravno protiv aktualnog predsjednika Volodimira Zelenskog, piše Bild. S obzirom na mirovne pregovore koje vodi američki predsjednik Donald Trump, Zelenski je nedavno potvrdio da bi se prijevremeni izbori doista mogli održati uskoro. No, zasad je ta opcija zatvorena jer prema ukrajinskom ustavu, izbori se ne smiju održati dok traje ratno stanje. Moguća Zalužnijeva kandidatura zanimljiva je i u kontekstu njegovih odnosa sa Zelenskim, koji su bili obilježeni napetostima i strateškim razlikama. Te su napetosti na kraju dovele do smjene Zalužnog s mjesta vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske u veljači 2024.

Valerij Zalužni Izvor: EPA / Autor: OLEG PETRASYUK







Ako bi se Zalužni doista kandidirao protiv Zelenskog, prema 'Wall Street Journalu' to bi značilo da bi se protiv sadašnjeg predsjednika suprotstavio vojni strateg koji se povezuje s napadom na plinovod Sjeverni tok 2. Prema izvješćima, Zelenski je o sabotažnoj operaciji saznao kasno i – pod pritiskom iz Washingtona – naredio prekid. No napad je ipak izveden. <<< Svi se slažu da je za uspjeh Ukrajine zaslužan Valerij Zalužni, evo što znamo o vrhovnom zapovjedniku s nadimkom Željezni Nesalomljivi >>>

Tim za kampanju navodno već spreman U Londonu je već aktivan Zalužnijev izborni tim, izvještava Livingstone. Na čelu bi trebao biti general-pukovnik Serhij Najev. No problem je što on kao vojni časnik nema gotovo nikakvo političko iskustvo.

No, drugi u timu poznaju politički teren: zastupnica Viktorija Sjumar (stranka „Europska solidarnost“ bivšeg predsjednika Petra Porošenka) navodno organizira kampanju u pozadini kao zamjenica voditelja kampanje.

U komunikaciji Zalužnijev krug oslanja se na profesionalce. Bivša novinarka BBC-a Ukrajina Oksana Torop, koja poznaje Zalužnog godinama, koordinira medijske nastupe. Za međunarodnu strategiju zadužena je Polina Lisenko, bivša šefica antidezinformacijskog centra i sadašnja zamjenica direktora Ukrajinskog nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije (NABU).