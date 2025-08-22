odnosi rusije i sad-a

Putin pun pohvala: 'Dolaskom Trumpa pojavilo se svjetlo na kraju tunela'

M. Šu./Hina

22.08.2025 u 22:15

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Gavriil Grigorov / TASS / Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji "svjetlo na kraju tunela" u rusko-američkim odnosima.

Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.

"Dolaskom predsjednika Trumpa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci", rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.

Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

"Sljedeći koraci sada ovise o vodstvu Sjedinjenih Država, ali uvjeren sam da su liderske kvalitete sadašnjeg predsjednika, predsjednika Trumpa, dobro jamstvo da će se odnosi obnoviti“, naglasio je.

