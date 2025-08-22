Putin pun pohvala: 'Dolaskom Trumpa pojavilo se svjetlo na kraju tunela'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji "svjetlo na kraju tunela" u rusko-američkim odnosima.

Ruski predsjednik koji je odgovarao na pitanja tijekom posjeta centru za nuklearna istraživanja rekao je da je siguran da će kvalitete američkog predsjednika Donalda Trumpa kao lidera pomoći u obnovi veza.

"Dolaskom predsjednika Trumpa, mislim da se konačno pojavilo svjetlo na kraju tunela. A sada smo imali vrlo dobar, značajan i iskren sastanak na Aljasci", rekao je Putin, referirajući se na prošlotjedni samit.

Prvi susret Trumpa i Putina







