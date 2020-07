Predsjednik Vrhovnog suda Sessa priznao: Kazne oko pandemije su vjerojatno prestroge

Stanje hrvatskog pravosuđa, spajanje ministarstva pravosuđa i uprave te situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa, za N1 televiziju komentirao je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa

'Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti predviđa sankcije, vjerojatno jesu prestroge, no niti je jedna odluka konačna, pravomoćna, na početku je postojala neka nervoza, strah, to je utjecalo na postupanje policije i institucija, a s vremenom se ustabililo. Sustav će sam po sebi postaviti stvari na svoje mjesto', rekao je Sessa.

Čelnik Vrhovnog suda smatra kako spajanje ministarstva pravosuđa i uprave nije najsretnije rješenje.

'Pravosuđe je velik sustav, a neke sastavnice su autonomne, kao što su sudovi, odvjetništvo, državno odvjetništvo. Ministarstvo pravosuđa ima potpuno drugi način brige u odnosu na resore koje pokriva od drugih ministarstava. To jedinstvo uprave i pravosuđa imali smo u socijalizmu, 1994. to smo napustili, 2000. malo spajali, no u konačnici će to zahtijevati od ministra veliki napor i prilagođavanje uprave pravosuđu i obratno, što nam možda može oduzeti dragocjeno vrijeme za daljnji napredak sudstva i pravosuđa. Ministarstvo uprave i pravosuđa trebat će dosta napora da se usklade oba sustava. Mi u pravosuđu ćemo smatrati da smo važniji, oni u upravi isto', smatra Sessa.