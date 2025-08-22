Objavljeni razgovori s Epsteinovom suradnicom: Evo što je rekla o Trumpu

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkript i audiosnimke intervjua s bivšom djevojkom i pomoćnicom pedofila Jeffreya Epsteina, Ghislaine Maxwell. Po svemu sudeći, Donald Trump može odahnuti

Razgovore s Maxwell vodio je Todd Blanche, zamjenik glavnog državnog odvjetnika. 'Ove materijale objavljujemo u interesu transparentnosti', poručio je Blanche na X-u, dodavši poveznicu na transkript i audio datoteke. Riječ je o dokumentaciji s dvodnevnog intervjua provedenog 24. i 25. srpnja. Materijali uključuju redigirane transkripte za oba dana, kao i nekoliko audio snimaka, prenosi The Guardian.

Ministarstvo pravosuđa dalo je Maxwell ograničeni imunitet kako bi mogla govoriti, ali prema objavljenom transkriptu 'nije joj obećano ništa' zauzvrat za njezino svjedočenje. 'Najvažniji dio ovog dogovora je što ovo nije sporazum o suradnji, što znači da se mi samo sastajemo. Ne obećajem da ću učiniti bilo što', rekao je Blanche Maxwell. Maxwell, koja ima 63 godine, bila je dugogodišnja suradnica Jeffreyja Epsteina. Osuđena je na 20 godina zatvora 2022. godine zbog pomaganja Epsteinu u seksualnom iskorištavanju djevojčica. Epstein je počinio samoubojstvo u saveznom pritvoru 2019. dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima radi seksa. U objavljenom transkriptu Maxwell je izjavila da nikada nije vidjela Trumpa da radi nešto neprimjereno i u nekoliko navrata ga je hvalila. 'Zapravo nikada nisam vidjela predsjednika u bilo kakvoj situaciji povezanoj s masažama. Nikada nisam svjedočila da predsjednik radi išta neprimjereno ni s kim', rekla je Maxwell. 'Predsjednik nikada nije bio neprimjeren .'

Maxwell je detaljno opisala i društveni odnos između Trumpa i Epsteina, koji je godinama okupljao širok krug moćnih poznanika. 'Ne znam kako su se upoznali ni kako su postali prijatelji. Svakako sam ih viđala zajedno i sjećam se nekoliko situacija kada su mi djelovali prijateljski. Mislim da su bili prijatelji kao što ljudi znaju biti u društvenim okruženjima. … nisu bili bliski prijatelji, barem nisam to primijetila. Ne sjećam se da sam ikada vidjela predsjednika u Epsteinovoj kući', rekla je. Odvjetnici Ministarstva pravosuđa temeljito su ispitivali Maxwell i o Epsteinovom odnosu s bivšim predsjednikom Billom Clintonom, koji je više puta putovao Epsteinovim zrakoplovom i – poput Trumpa – porekao svaku neprimjerenost, 'Predsjednik Clinton me volio, odlično smo se slagali. Ali nikada nisam vidjela tu toplinu u odnosima s Epsteinom', rekla je Maxwell o Clintonovim susretima s Epsteinom.