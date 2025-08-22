Na rješenje za inkluzivni dodatak čeka se mjesecima: Ima li uopće dovoljno novca?

Iz Ministarstva poručuju - za inkluzivni dodatak u proračunu imaju 726 milijuna eura, a rebalansom će se taj iznos povećati na oko 900 milijuna.

U vrijeme donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku , potkraj 2023. godine bilo je malo manje od 150.000 korisnika četiriju prava. Donošenjem zakona broj zahtjeva porastao je na više od 340.000. Na rješenje se čeka mjesecima, iz zavoda za socijalni rad zastoje opravdavaju velikim brojem zaprimljenih zahtjeva, no, mnogi se pitaju je li se država preračunala i je li osigurano dovoljno novca.

Pedesetšestogodišnja Suzana s karcinomima se bori 16 godina. Čak devet je mjeseci čekala inkluzivni dodatak.

'Tražila sam ga zato što mi je prošle godine evidentiran treći put karcinom. Imala sam dojku, štitnjaču pa su sad metastaze. I onda su nam rekli na KBC Rebru da imamo pravo. Predala sam prošle godine u sedmom mjesecu, a dobila sam isplatu ove godine u četvrtom mjesecu', kazala je Suzana Crneković za HRT.

Riječ je o za nju prijeko potrebnom iznosu.

'Bolovanja su mala kakva jesu i sad kad ih budu povećali, ljudi imaju od 110 do 565 eura za bolovanje. Onda znate koliko znači inkluzivni dodatak', dodaje ona.

U Uredu pravobranitelja kažu kako je pritužbi i nezadovoljnih građana sve je više.

'Broj pritužbi građana je značajan. Pritužuju se na trajanje postupka, dobivanje rješenja, na trajanje potupka vještačenja, čak na trajanje postupka dobivanja uopće informacija o tijeku postupka. Prema javljanjima ta su čekanja svakako izvan zakonom propisanih rokova i oni mogu trajati čak i do godinu dana, istaknuo je Darijo Jurišić, pravobranitelj za osobe s invaliditetom.

U Zavodu za socijalni rad zastoje opravdavaju prevelikim brojem pristiglih zahtjeva. Od početka prošle godine stiglo ih je više od 340.000. Riječ je o naknadi koja može iznositi od 138 do 780 eura.

'Imali smo nekakve kalkulacije u kojima nismo niti slutili da bi se ova brojka novih zahtjeva mogla popeti tako visoko i što je direktno utjecalo na dugotrajnost postupaka koji se vode, odnosno uvjetno u određenim situacijama prekoračivanje rokova jer se zavod za vještanje osoba s invaliditetom zaista se našao u nezavidnoj situaciji preopterećenosti novim zahtjevima, naglasio je Alen Minić, predstojnik službe Grada Zagreba Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

A njih je više od 186.000. Rješenje čeka gotovo 109.000 građana. O sporijem radu zbog manjka novca, kažu, nema govora.

'Hrvatski zavod za socijalni rad raspolaže s dovoljno sredstva i imamo dovoljno zasad iznosa za redovne isplate inkluzivnog dodatka. Ako u slučaju da bude potrebno osigurat će se preraspodjela unutar državnog proračuna i još dodatna sredstva, rekao je Minić. Inkluzivni dodatak u Hrvatskoj prima 176.747 odraslih i djece s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima.