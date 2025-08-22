Kanada će ukinuti mnoge uzvratne carine na američku robu

Kanadske carine na američke automobile, čelik i aluminij ostat će za sada na snazi, rekao je novinarima u Ottawi.

Carney je rekao da je SAD nedavno dao jasno do znanja da neće uvoditi carine na kanadsku robu koja je u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), što je pozdravio.

"U tom kontekstu i u skladu s kanadskom predanošću USMCA-u, danas objavljujem da će kanadska vlada sada postupiti kao i SAD i ukloniti sve kanadske carine na američku robu izričito obuhvaćenu USMCA-om", rekao je.