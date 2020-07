Škoro o Vidović Krišto i ostalim 'neposlušnicima': Zastupnike se ne može natjerati da nose maske

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro u utorak je, nakon sjednice Predsjedništva Sabora, ustvrdio da se zastupnike ne može natjerati da nose maske, ali vjeruje da će se, kada se donese odluka, pronaći način da se to učini

“Preporuka Predsjedništva Sabora je da se nose maske, međutim, s obzirom na status saborskih zastupnika nikoga ne možemo natjerati na to. No, kada se donese odluka, vjerujem da će postojati način da se to učini”, kazao je Škoro novinarima.

Istaknuo je da se epidemiolozi ne slažu oko nekih stvari. Dio njih govori da su maske dobra zaštita za druge od nas ako smo kliconoše, dok dio smatra da može biti i drugačije, kazao je.