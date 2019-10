Schengenski ispit smo položili, ali u dokumentu se krije i bolna packa Hrvatskoj: 'Ponašamo se kao neki kojima smo se smijali'

Prema izvještaju Europske komisije o ispunjenju mjera za ulazak u schengensku zonu, Hrvatska je dobila zeleno svjetlo na na nekim stvarima još mora raditi. Među njima je i jačanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, što su komentirali i saborski zastupnici

Dodaje da je sukob interesa prvi korak ulaska u korupciju. 'Činjenica da je Europska komisija imala potrebu pisati o tome u izvješću je jasan indikator da je to i Europi važno. No, to je, prije svega, važno nama zbog građana ove zemlje i zbog uvjeta pod kojim političari u Hrvatskoj obnašaju svoj posao. Ako želimo politiku koja je čista i koja se brine o interesu građana, onda ćemo postaviti izuzetno stroga i oštra pravila o sprečavanju sukobu interesa. Ako to ne želimo i želimo se vratiti u doba Ive Sanadera ili još ranije, onda ćemo se povesti onime što nam Plenković nudi, a ja mislim da je to krivi smjer za ovu zemlju', dodao je.



'Činjenica je da ima određenih dilema oko postojećeg Zakona o sprečavanju sukoba interesa i po nama u HNS-u trebalo bi ga popraviti. Što se tiče penalizacije, mislim da ona treba ostati na sudbenoj vlasti, a svakako bi trebala određena poboljšanja da Povjerenstvo dobije na operativnosti, ali i na uvjerljivosti donošenja svojih odluka kako ne bi bilo možda nesnalaženja. U HNS-u se zalažemo za transparentnost i cilj nam je i želja da se ovlasti Povjerenstva dovedu na europsku razinu koju hrvatski građani zaslužuju', komentirao je pak HNS-ov Milorad Batinić.



Sjajna je vijest da je Hrvatska ispunila sve tehničke uvjete za ulazak u Schengen, kaže pak HDZ-ova Sunčana Glavak. 'Važno je da i dalje radimo na jačanju na svih uvjeta koji su za to potrebni i uvjerena sam da će Hrvatska to i učiniti. Sve što je učinjeno u protekle tri godine izvrstan je uspjeh hrvatske Vlade i uvjerena sam da ćemo nastaviti u tom smjeru da Hrvatska što prije postane punopravna članica schengenskog prostora jer je to u interesu naših, ali i građana EU, kao i susjednih zemalja. Povjerenstvo ima svoje ovlasti, mora raditi sukladno zakonu i tumačiti ga na ispravan način, a hoće li doći do promjene zakona, hoće li se ovlasti proširiti ili neće, o tome treba razgovarati, no, prepustimo to zakonodavcu', poručila je.