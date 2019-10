Plenković bijesan: Povjerenstvo za sukob interesa donijelo je apsurdnu odluku, a Miru Bulja ćemo predložiti za veleposlanika u UK

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesu odlučilo je danas da je premijer Andrej Plenković prekršio načela savjesnog i transparentnog postupanja zbog imenovanja njegovog kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenoj Kraljevini. Zbog toga je Plenković održao konferenciju za medije na kojoj je komentirao slučaj.

'Odluka nije donesena jednoglasno, koliko sam ja čuo, otprilike rezultatom 3:2. To je štetna odluka za sam imidž povjerenstva i odluka koja meni čini malu štetu. Fer je da se čuje i druga strana', uvodno je istaknuo Plenković.

Pojasnio je da nije točno, kako se govori, 'da je netko pokušao prošvercati svog kuma u diplomaciju', jer je Pokaz iskusni diplomat, a on ga poznaje od 1994. 'Bio je stalni veleposlanik u NATO-u. 2012. postao je veleposlanik u Rusiji, a to su odlučili Vesna Pusić, Zoran Milanović i Ivo Josipović. On me zamolio da mu budem vjenčani kum 1999. godine, to je bilo prije 20 godina i to govorim samo da izbanaliziram ono što govore neki članovi povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je donijelo nevjerojatnu odluku', rekao je.