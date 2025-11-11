Ursula von der Leyen puca pod pritiskom Parlamenta: Imamo moć, iskoristit ćemo je do kraja

Ustupci Europske komisije zasad su spriječili otvoreni sukob između ključnih institucija EU-a, no ojačani Parlament već najavljuje nove zahtjeve

Iako je tek studeni, čini se da je sezona darivanja u Bruxellesu već počela. Suočena s odlučnim i samopouzdanim Europskim parlamentom, koji je bio spreman odbiti njezin prijedlog dugoročnog proračuna, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ponudila je niz ustupaka. Zahvaljujući njima, smirene su centrističke frakcije u Parlamentu, a da pritom nisu previše uznemirene nacionalne vlade koje sjede u Vijeću, piše Politico. No zastupnici svejedno poručuju: vratit ćemo se po još. Nova ravnoteža moći u Bruxellesu Ovaj ustupak jasno pokazuje novu ravnotežu moći u Bruxellesu. Von der Leyen sada mora pažljivije nego ikad slušati Europski parlament – tijelo koje je u aktualnom sazivu politički pomaknuto udesno, a rascjepkanije je i nepredvidljivije te je već nekoliko puta pokušalo dovesti u pitanje njezin mandat. Za predsjednicu Komisije podrška parlamentarne većine postala je uvjet političkog opstanka, a ona je to spremna platiti. Već tjednima u Europskom parlamentu tinja nezadovoljstvo planovima za idući sedmogodišnji proračun. Posebno ih je razljutio način na koji Komisija predlaže upravljanje fondovima za poljoprivredu i regionalni razvoj, a dio zastupnika čak je prijetio da će ovaj tjedan srušiti prijedlog proračuna.

Sprečavanje pobune Kako bi spriječila pobunu, Von der Leyen je u nedjelju predložila nekoliko ključnih izmjena, među kojima je i uvođenje 'ruralnog cilja' za potrošnju te veće ovlasti regionalnim vlastima u odlučivanju o raspodjeli sredstava. Taj je kompromis bio iznenađujući jer u ovoj fazi pregovora Komisija rijetko pristaje na bitne promjene. No ovoga puta uključivanje Parlamenta nije bilo opcija, već neizbježan potez. Osim toga, dio ustupaka bio je u skladu s listama želja pojedinih država članica pa se očekivalo da će u svakom slučaju završiti u finalnom prijedlogu. Vijeće će sada te promjene pretočiti u pravni tekst jer bi formalno povlačenje i ponovno predstavljanje prijedloga značajno usporili proces. No to nije utišalo sve kritike. 'Prijedlog o pravima Europskog parlamenta je slab. Trebali bismo dobiti više ovlasti odlučivanja, a ne radne skupine i sastanke uz kavu', poručio je zastupnik Zelenih i stručnjak za proračun Rasmus Andresen. 'Ključno je pitanje hoće li Vijeće uopće prihvatiti dodatne ideje.'