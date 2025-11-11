Ursula von der Leyen puca pod pritiskom Parlamenta: Imamo moć, iskoristit ćemo je do kraja

Ustupci Europske komisije zasad su spriječili otvoreni sukob između ključnih institucija EU-a, no ojačani Parlament već najavljuje nove zahtjeve
Iako je tek studeni, čini se da je sezona darivanja u Bruxellesu već počela. Suočena s odlučnim i samopouzdanim Europskim parlamentom, koji je bio spreman odbiti njezin prijedlog dugoročnog proračuna, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ponudila je niz ustupaka.
Zahvaljujući njima, smirene su centrističke frakcije u Parlamentu, a da pritom nisu previše uznemirene nacionalne vlade koje sjede u Vijeću, piše Politico.
No zastupnici svejedno poručuju: vratit ćemo se po još.
Nova ravnoteža moći u Bruxellesu
Ovaj ustupak jasno pokazuje novu ravnotežu moći u Bruxellesu. Von der Leyen sada mora pažljivije nego ikad slušati Europski parlament – tijelo koje je u aktualnom sazivu politički pomaknuto udesno, a rascjepkanije je i nepredvidljivije te je već nekoliko puta pokušalo dovesti u pitanje njezin mandat. Za predsjednicu Komisije podrška parlamentarne većine postala je uvjet političkog opstanka, a ona je to spremna platiti.
Već tjednima u Europskom parlamentu tinja nezadovoljstvo planovima za idući sedmogodišnji proračun. Posebno ih je razljutio način na koji Komisija predlaže upravljanje fondovima za poljoprivredu i regionalni razvoj, a dio zastupnika čak je prijetio da će ovaj tjedan srušiti prijedlog proračuna.
Sprečavanje pobune
Kako bi spriječila pobunu, Von der Leyen je u nedjelju predložila nekoliko ključnih izmjena, među kojima je i uvođenje 'ruralnog cilja' za potrošnju te veće ovlasti regionalnim vlastima u odlučivanju o raspodjeli sredstava.
Taj je kompromis bio iznenađujući jer u ovoj fazi pregovora Komisija rijetko pristaje na bitne promjene. No ovoga puta uključivanje Parlamenta nije bilo opcija, već neizbježan potez.
Osim toga, dio ustupaka bio je u skladu s listama želja pojedinih država članica pa se očekivalo da će u svakom slučaju završiti u finalnom prijedlogu. Vijeće će sada te promjene pretočiti u pravni tekst jer bi formalno povlačenje i ponovno predstavljanje prijedloga značajno usporili proces.
No to nije utišalo sve kritike.
'Prijedlog o pravima Europskog parlamenta je slab. Trebali bismo dobiti više ovlasti odlučivanja, a ne radne skupine i sastanke uz kavu', poručio je zastupnik Zelenih i stručnjak za proračun Rasmus Andresen. 'Ključno je pitanje hoće li Vijeće uopće prihvatiti dodatne ideje.'
Najnestabilniji saziv EU parlamenta u povijesti
Ove je godine Parlament već tri puta glasao o izglasavanju nepovjerenja Von der Leyen. Iako je ona svaki put preživjela, politička poruka bila je jasna: većina više nije stabilna. Desnica i radikalna desnica osnažene su na posljednjim izborima, što je narušilo standardnu koaliciju Europske pučke stranke, socijaldemokrata i liberala.
'Ovo je najnestabilniji Parlament ikad. Komisija teško može predvidjeti njihov sljedeći potez, što stvara frustracije u Berlaymontu', rekao je dužnosnik EU-a koji je želio ostati anoniman.
S jedne strane, Vijeće EU-a drži da bi Parlament trebao samo potvrditi proračun koji dogovore nacionalne vlade. S druge strane, u njemu zahtijevaju veći utjecaj i ulogu u oblikovanju poteza EU-a.
'Možemo koristiti svoju moć pristanka… bilo bi glupo da je ne iskoristimo', naglasio je visoki dužnosnik Parlamenta. 'Ako imamo moć, iskoristit ćemo je do kraja.'
U Vijeću to izaziva zabrinutost. Jedan od diplomata ustvrdio je da posljednja inicijativa Parlamenta 'nema veze s poljoprivredom, nego s institucionalnim rivalstvom' i nastojanjem da prošire utjecaj na proračunski proces.
Slijedi nova runda
Iako je glavni izvjestitelj za proračun, eurozastupnik EPP-a Siegfried Mureșan, predstavio situaciju kao jasnu pobjedu Parlamenta, u redovima socijalista i liberala već se spremaju novi zahtjevi. 'Cijenimo napore predsjednice Von der Leyen', izjavio je dužnosnik S&D-a, 'ali ovo su samo kozmetičke promjene. Suštinske brige ostaju.'
Liberalni zastupnici pak žele da se dio proračuna financira novim, zajedničkim europskim prihodima (primjerice porezima na razini EU-a) te da regionalne vlasti dobiju veće mogućnosti odlučivanja o raspodjeli sredstava.