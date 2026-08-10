Ursula von der Leyen nudi pomoć Kolumbiji: Već smo digli Copernicus

„Večeras je srce Europe uz kolumbijski narod nakon strašnog potresa u regiji Choco. Već smo mobilizirali Copernicus, naš satelitski sustav, kako bismo olakšali akcije spašavanja”, objavila je Ursula von der Leyen na društvenim mrežama. „I spremni smo pružiti dodatnu pomoć.”

Najmanje 111 ljudi poginulo je, a 87 je ozlijeđeno u snažnom potresu koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio zapadnu Kolumbiju, prema zadnjim službenim podacima.

Predsjednik Abelardo De La Espriella objavit će tijekom dana uvođenje izvanrednog stanja nakon potresa jačine 7,4 prema Richteru koji je prouzročio velika razaranja, osobito u turističkoj regiji kave te u Caliju, trećem po veličini gradu u zemlji.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres se dogodio na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje.

Potres se osjetio i u susjednim zemljama Venezueli, Ekvadoru i Panami.