Krvavi napad šokirao Rusiju, stigle teške optužbe: 'Posrijedi je opak plan Kijeva'

'Kijevski neonacisti namjerno su gađali mjesta stanovanja i rada predstavnika država koje su nam prijateljske kako bi unijeli razdor u bratske odnose naših naroda ', rekla je Zaharova, a prenosi ruski TASS .

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da je u napadu poginulo najmanje 13 ljudi, među kojima je, prema preliminarnim informacijama, bilo osam državljana Uzbekistana i jedan državljanin Tadžikistana. Oko 20 stranih državljana navodno je ozlijeđeno.

Dodala je da u ukrajinskim napadima, kako ih je nazvala 'terorističkima', ne stradavaju samo ruski civili nego i državljani drugih zemalja.

'Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i bližnjima poginulih te ozlijeđenima želimo brz oporavak', poručila je Zaharova, pozvavši međunarodnu zajednicu da osudi ono što je nazvala 'barbarskim zločinima ukrajinskih nacista'.

Ruske vlasti pritom nisu ponudile neovisne dokaze za tvrdnju da je izbor lokacije bio povezan s nacionalnošću žrtava ili da je cilj napada bio pogoršati odnose Rusije s Uzbekistanom i Tadžikistanom.

U napadu poginulo 13 ljudi

Republika Tatarstan ranije je objavila da je 10. kolovoza bila meta napada dronovima. Prema podacima regionalnih vlasti, poginulo je 13 ljudi, među njima i jedno dijete, dok je 78 osoba zatražilo liječničku pomoć. Njih 25 je hospitalizirano.

Ruske vlasti pokrenule su kazneni postupak zbog, kako tvrde, terorističkog napada ukrajinskih oružanih skupina na industrijske i civilne objekte u Tatarstanu.

U republici je zbog napada proglašen dan žalosti.

Rusija redovito optužuje Ukrajinu za napade duboko unutar svog teritorija, dok Kijev takve akcije uglavnom ne komentira ili ih prikazuje kao dio odgovora na rusku invaziju i napade na Ukrajinu.