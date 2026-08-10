Kaos u Kolumbiji nakon potresa: 'Nemamo vode, struje, plina, interneta – ničega'

Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju odnio je najmanje 40 žrtava u Pereiri i doveo do velikih razaranja u nekoliko drugih gradova, prenose agencije

Gradonačelnik obližnjeg Manizalesa Jorge Eduardo Rojas rekao je da su tri osobe poginule. Jedna je osoba poginula u Buenaventuri, glavnoj kolumbijskoj luci na Pacifiku, kada se zgrada srušila i zarobila nekoliko ljudi, rekla je gradonačelnica Ligia del Carmen Cordoba. Potres jačine 7,4 stupnja po Richteru, prema podacima američkog i kolumbijskog geološkog zavoda, dogodio se rano ujutro po lokalnom vremenu na dubini od oko 100 kilometara.

Epicentar mu je bio u blizini San Joséa del Palmara u departmanu Chocó na zapadu Kolumbije, na pacifičkoj obali. Nije izdano upozorenje na tsunami. U Pereiri, popularnom turističkom odredištu u regiji uzgoja kave, najmanje je 40 smrtnih slučajeva, dok se u Caliju, trećem najvećem gradu u zemlji, srušilo najmanje 20 zgrada, u kojima su još uvijek ljudi zarobljeni, prema lokalnim vlastima. "Situacija je kritična", rekao je gradonačelnik Pereire Mauricio Salazar u intervjuu za Caracol Radio, dajući ažurirane informacije o broju poginulih u katastrofi.

Así se sintió el temblor en Medellín. 😱😱 pic.twitter.com/hNHZaC3txY — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) August 10, 2026

I gradonačelnik Calija Alejandro Eder rekao je na X-u da je u njegovu gradu "najmanje 20 srušenih zgrada", a ljudi su zarobljeni pod ruševinama. Zatražio je pomoć od gradonačelnika Bogote i Medellína, glavnog, odnosno drugog najvećeg grada u zemlji. U Chocóu je guvernerka Nubia Carolina Córdoba priopćila na X-u da u Quidbu, glavnom gradu tog siromašnog departmana, ima "ozlijeđenih" i "ozbiljne štete na zgradama". Videozapis koji je na uvid dobio novinar AFP-a prikazuje srušenu zgradu u gradu. Pogođena regija kave Lokalni mediji emitiraju slike srušenih kuća u nekoliko gradova u regiji bogatoj kavom, uključujući Pereiru i Manizales. "Nema struje ni mobilne mreže", rekla je za AFP Martha Estrada (66), koja je osjetila potres u regiji. "Bio je jak, vrlo jak... stvari su padale po kući", dodala je.

🇨🇴| AHORA: Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia esta mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó. El sismo fue sentido en Pereira, Quibdó, Bogotá y otras zonas del país.



El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, informó sobre la muerte de 18… pic.twitter.com/Cgms7EGtqj — Radar Austral (@RadarAustral_) August 10, 2026

Sky News je razgovarao je s čovjekom iz La Virginije, 80 kilometara od kolumbijske prijestolnice Bogote. ''Ne znam jesu li ljudi umrli ili ne'', rekao je Gustavo Restrepo Betancur. 'Sve je zatvoreno. Ne možemo se kretati. Nemamo internet. Nemamo vode, struje, plina, ničega", dodao je. Restrepo Betancur je također rekao da je njegova obitelj dobro, ali "nervozna" jer bi moglo biti još jednog potresa. Obustavljeni letovi u više zračnih luka Šest zračnih luka u zapadnoj Kolumbiji, posebno u regijama Chocó i tzv. regiji uzgoja kave između Calija i Medellina, obustavilo je letove "dok se ne procijeni strukturna šteta na infrastrukturi", rekla je civilna zrakoplovna uprava na X-u. U Bogoti su zgrade nakratko evakuirane, javljaju novinari AFP-a sa mjesta događaja. Nekoliko ljudi je u pidžamama izašlo na ulice dok su zavijale sirene, a onda su se vratili kući.

Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR







+12 Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR