Razorna bilanca potresa u Kolumbiji: Najveća šteta u regiji kave, urušio se toranj crkve

Najmanje 80 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio zapadnu Kolumbiju.
Potres je pogodio zemlju samo nekoliko dana nakon što je Abelardo De La Espriella prisegnuo za predsjednika, izazvavši prvu veliku krizu novoj administraciji, dok su sjećanja na dva razorna potresa u susjednoj Venezueli u lipnju još svježa.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje.
„Vjerojatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika”, upozorila je agencija.
Najveća šteta u regiji kave
Najveći prijavljeni broj poginulih zabilježen je u zapadnoj pokrajini Risaraldi u kolumbijskoj regiji uzgoja kave, gdje je guverner Juan Diego Patino u telefonskom razgovoru za Caracol Television potvrdio 42 smrtna slučaja.
U glavnom gradu te pokrajine, Pereiri, snimke s društvenih mreža prikazuju zgradu s napuklom fasadom kako se ruši na tlo, podižući tamni oblak prašine i krhotina dok prolaznici na ulici bježe.
Udar je također srušio jedan od tornjeva na vrhu gotičke katedrale u Manizalesu te prisilio medicinske sestre u Caliju da izvedu pacijente u bolničkim krevetima na ulicu, prikazuju snimke s društvenih mreža i televizije.
U obližnjem Manizalesu gradonačelnik Jorge Eduardo Rojas rekao je da je poginulo troje ljudi.
Jedna je osoba poginula u Buenaventuri, glavnoj kolumbijskoj pacifičkoj luci, kada se srušila zgrada zarobivši nekoliko ljudi, rekla je gradonačelnica Ligia del Carmen Cordoba.
U Caliju srušeno 20 zgrada, ljudi ispod ruševina
Ljudi su ostali zarobljeni u Caliju, jednom od najvećih kolumbijskih gradova, nakon što se srušilo više od 20 objekata, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder. Dodao je da je grad zatražio od vlasti u Bogoti i Medellinu slanje timova za izvanredne situacije kako bi pomogli u spašavanju.
„U ovom trenutku dvije su osobe već spašene žive, jedna starija žena i jedna djevojčica. Ima još zarobljenih ljudi”, rekao je Eder za Blu Radio. „Imamo najmanje 12 kritičnih točaka i 25 srušenih objekata na kojima interveniramo.”
Guvernerica Chocoa Nubia Carolina Cordoba-Curi rekla je da ima ozlijeđenih i znatne štete u Quibdou, glavnom gradu pokrajine, te je upozorila stanovnike na naknadne potrese.
Manji potresi nisu rijetkost u Kolumbiji, koju presijecaju tri lanca Andskog gorja. Međutim, klizišta su povijesno bila najsmrtonosnije prirodne katastrofe u zemlji, pri čemu je katastrofa u Armeru 1985. godine odnijela oko 25.000 ljudskih života.
Gradovi u regiji kave, uključujući Armeniju i Pereiru, pretrpjeli su razoran potres jačine 6,2 prema Richteru 1999. godine, u kojem je poginulo više od 1000 ljudi.
Kolumbijska agencija za civilno zrakoplovstvo priopćila je da su letovi obustavljeni u zračnim lukama u Pereiri, Manizalesu, Quibdou, Armeniji, Cartagu i Buenaventuri dok inspektori provjeravaju ima li strukturalnih oštećenja.