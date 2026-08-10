Razorna bilanca potresa u Kolumbiji: Najveća šteta u regiji kave, urušio se toranj crkve

Najmanje 80 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je u ponedjeljak rano ujutro pogodio zapadnu Kolumbiju.

Potres je pogodio zemlju samo nekoliko dana nakon što je Abelardo De La Espriella prisegnuo za predsjednika, izazvavši prvu veliku krizu novoj administraciji, dok su sjećanja na dva razorna potresa u susjednoj Venezueli u lipnju još svježa. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 kilometara u blizini grada San Josea del Palmara u Chocou, rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali, a osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. „Vjerojatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika”, upozorila je agencija.

Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR







+12 Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR

Najveća šteta u regiji kave Najveći prijavljeni broj poginulih zabilježen je u zapadnoj pokrajini Risaraldi u kolumbijskoj regiji uzgoja kave, gdje je guverner Juan Diego Patino u telefonskom razgovoru za Caracol Television potvrdio 42 smrtna slučaja. U glavnom gradu te pokrajine, Pereiri, snimke s društvenih mreža prikazuju zgradu s napuklom fasadom kako se ruši na tlo, podižući tamni oblak prašine i krhotina dok prolaznici na ulici bježe.

SE CAE EL EDIFICIO, en Pereira, ante la mirada atónita de los ciudadanos que intentaban salvaguardarse, afuera al lado del "El Bolívar Desnudo" del parque Bolívar. pic.twitter.com/N69nikJl5T — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) August 10, 2026

Udar je također srušio jedan od tornjeva na vrhu gotičke katedrale u Manizalesu te prisilio medicinske sestre u Caliju da izvedu pacijente u bolničkim krevetima na ulicu, prikazuju snimke s društvenih mreža i televizije. U obližnjem Manizalesu gradonačelnik Jorge Eduardo Rojas rekao je da je poginulo troje ljudi. Jedna je osoba poginula u Buenaventuri, glavnoj kolumbijskoj pacifičkoj luci, kada se srušila zgrada zarobivši nekoliko ljudi, rekla je gradonačelnica Ligia del Carmen Cordoba.

Evakuacija u Bogoti nakon potresa u Kolumbiji Izvor: Profimedia / Autor: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia







Evakuacija u Bogoti nakon potresa u Kolumbiji Izvor: Profimedia / Autor: JOAQUIN SARMIENTO / AFP / Profimedia