Evo što će se sve moći raditi bez građevinske dozvole

Novim Pravilnikom o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola konačno je riješen status mobilnih kućica u kampovima. Njime se definira i kakve će se sve radove moći izvoditi na obiteljskim kućama do 400 kvadrata i pomoćnim objektima do 600 kvadrata bez potrebe za građevinskom dozvolom

Tijekom prošle sezone najviše je rasprava u turističkom sektoru izazvao prijedlog Zakona o prostornom uređenju, kojim su se, između ostalog, mobilne kućice definirale kao građevine, što znači da je za njih, u teoriji, trebalo ishoditi građevinsku dozvolu te napraviti projekt koji zahtijeva izdavanje uporabne dozvole. Uz to, tadašnjim prijedlogom zakona zabranjivala se gradnja bilo kakvih građevina u kampovima, pa tako i mobilnih kućica, u pojasu od 100 metara od mora. Naravno, diglo je to na noge kamping industriju, koja nije bila zadovoljna niti time što je izgrađenost, odnosno popunjenost kampova mobilnim kućicama, trebala biti 40 posto, dok je 30 posto trebalo ostati za zelenilo, a 30 posto za pristupne puteve i mjesta gdje se može postaviti šator ili parkirati kamper.

U međuvremenu je Vlada popustila. Mobilne kućice više nisu definirane kao građevine, iako su ostale restrikcije po pitanju izgrađenosti kampova. No, da te kućice ne bi postale montažne vile, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine pustilo je u javno savjetovanje prijedlog Pravilnika o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola. Riječ je o pravilniku koji uvelike mijenja dosadašnji Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, kojim je definirano što se smije raditi i graditi bez građevinske dozvole i glavnog ili tipskog projekta, a što se može samo s projektom.

Restrikcije i u kampovima Najveća se promjena odnosi upravo na mobilne kućice ili, kako se u budućem pravilniku nazivaju, jednoetažne modularno-montažne, odnosno pokretne kućice. One se smiju postavljati bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta u prostoru kampa, ali sukladno uvjetima iz lokacijske dozvole temeljem koje je kamp dobio uporabnu dozvolu, a zatim i dozvolu za rad. Kućice će smjeti imati maksimalnu površinu od 40 četvornih metara i visinu do 3,5 metra.

Važno je spomenuti da će se one moći postavljati u pojasu unutar kampa udaljenom od 25 do 100 metara od mora, ali samo ako je tako određeno lokacijskom dozvolom i ako kamp zadovoljava stupanj izgrađenosti od 40 posto. Naravno, to se odnosi na postojeće kampove. Budući kampovi morat će prostor za svoje mobilne kućice predvidjeti na udaljenosti većoj od 100 metara od mora. Važno je naglasiti i da se mobilne kućice u bilo kojem drugom kontekstu ne smiju graditi, odnosno postavljati. Primjerice, ako netko ima prazno zemljište i želi izbjeći trošenje vremena na izradu projekata i dobivanje dozvola postavljanjem mobilne kućice - to mu neće proći! Naime, za postavljanje bilo koje vrste montažnog objekta predviđenog za stanovanje potrebna je građevinska dozvola.

Rekonstrukcija kuća bez dozvole Što se tiče objekata za stanovanje, važna je novost i mogućnost izvođenja radova na rekonstrukciji manje složenih zgrada bez građevinske dozvole. Riječ je o kućama najveće površine do 400 kvadrata koje nemaju više od dva stana te o pomoćnim zgradama do 600 kvadrata koje ne služe u industrijske svrhe. Doduše, za takvu investiciju je potreban glavni projekt, koji mora poštovati lokacijske uvjete već postojeće zgrade. Dakle, neće biti moguće nadograditi još jedan kat ili sazidati još jednu prostoriju pored već postojećeg objekta, ali će biti moguće, recimo, promijeniti fasadu ili krov. Jasno, prijava građenja i stručni nadzor su kod takvih zahvata obvezni, s obzirom na to da se grade po projektu. Za te radove nije predviđeno izdavanje nove uporabne dozvole.