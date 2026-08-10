MVEP: U kontaktu smo s Hrvatima u Kolumbiji

Potres magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu, s epicentrom u departmanu Chocó, a jedan sat isto je područje pogodio još jedan potres jakosti 4,6.

Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju.

Veleposlanstvo i MVEP u kontaktu su s kolumbijskim tijelima, ističu, navodeći da prate razvoj situacije nakon razornog potresa u kojem je život dosad izgubilo najmanje 20 osoba.

Kolumbijske su lokalne vlasti izjavile da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.