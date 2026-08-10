nakon potresa

MVEP: U kontaktu smo s Hrvatima u Kolumbiji

I.V./Hina

10.08.2026 u 19:03

Potres u Kolumbiji
Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: JOHN JAIRO BONILLA
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Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu je s hrvatskom zajednicom u toj zemlji nakon potresa u ponedjeljak, priopćio je MVEP

Potres magnitude 7,4 pogodio je zemlju u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu, s epicentrom u departmanu Chocó, a jedan sat isto je područje pogodio još jedan potres jakosti 4,6.

Prema procjenama, u Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, navodi ministarstvo u priopćenju.

Veleposlanstvo i MVEP u kontaktu su s kolumbijskim tijelima, ističu, navodeći da prate razvoj situacije nakon razornog potresa u kojem je život dosad izgubilo najmanje 20 osoba.

Kolumbijske su lokalne vlasti izjavile da je situacija kritična i da strahuju od naknadnih podrhtavanja.

Potres u Kolumbiji
  • Potres u Kolumbiji
  • Potres u Kolumbiji
  • Potres u Kolumbiji
  • Potres u Kolumbiji
  • Potres u Kolumbiji
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Potres u Kolumbiji Izvor: EPA / Autor: ERNESTO GUZMAN JR

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