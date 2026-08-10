Ministarstvo objavilo kronologiju postupanja u slučaju Gospić, evo što poručuju

Ističu da su zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od početka poduzimali aktivnosti u okviru svojih nadležnosti te odbacuju tvrdnje da institucije nisu pravodobno reagirale. U priopćenju su detaljno iznijeli kronologiju postupanja, od uvrštavanja lokacije u Plan gospodarenja otpadom i pripreme sanacije, preko postupaka javne nabave, do najnovijih aktivnosti vezanih uz uklanjanje rasutog i zakopanog otpada.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije oglasilo se u ponedjeljak o sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću , poručivši da će država osigurati provedbu sanacije dok je odgovornost za nezakonito odlaganje otpada na onima koji su otpad nezakonito odložili, a njihovu odgovornost trebaju utvrditi i procesuirati nadležna tijela u okviru svojih postupaka.

S obzirom na procjenu da onečišćivač neće moći podmiriti trošak sanacije, kao i činjenicu da do tada nisu bili poduzeti potrebni koraci za rješavanje problema na lokalnoj razini, Ministarstvo i Fond žurno su pokrenuli potrebne procedure kako bi se omogućilo državno financiranje i provedba sanacije, uz uknjižbu založnog prava u ime RH. Kao rezultat toga, Vlada Republike Hrvatske je u svibnju 2025. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom, kojom je među lokacije predviđene za sanaciju uvršteno i nezakonito odlagalište u Gospiću.

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom, s anaciju nezakonito odloženog otpada prvenstveno treba provesti onečišćivač, odnosno jedinica lokalne samouprave na čijem se području otpad nalazi, dok Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi sanaciju kada je takva lokacija uvrštena u Plan gospodarenja otpadom.

'Nakon što je u veljači 2025. godine USKOK obavijestio javnost o nastalom otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, kao posljedici nezakonitih aktivnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije reagiralo je odmah, u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom. Nakon obilaska terena i sastanka s predstavnicima lokalne samouprave, Ministarstvo je, u suradnji s nadležnim tijelom kaznenog progona, javnosti komuniciralo tada dostupne informacije o slučaju.

Postupak pripreme sanacije nije mogao započeti prije listopada 2025. godine zbog istražnih radnji

Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su potvrdu o mogućnosti postupka sanacije, koja obuhvaća i pripremne radnje, od strane državnog tijela za predmetni postupak dobili sredinom listopada 2025. godine, o čemu je redovito obaviještena javnost. Dakle, nije riječ o tome da institucije nisu željele postupati, već o tome da je zakonit i siguran pristup lokaciji u tom razdoblju bio ograničen zbog kaznenog postupka koji je provodilo državno nadležno tijelo.

Ministarstvo i Fond nisu čekali, već su pripremali sanaciju

Unatoč navedenim ograničenjima, Ministarstvo i Fond su, u skladu s mogućnostima, kontinuirano provodili aktivnosti potrebne za pripremu buduće sanacije - pribavljali dostupnu dokumentaciju, provodili dodatne analize i istraživali tržište kako bi se utvrdilo na koji je način moguće tehnički i zakonito provesti uklanjanje i zbrinjavanje otpada. Prikupljena dokumentacija i analize koje su služile za pripremu i provedbu postupaka javne nabave objavljivane su na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi javnost imala uvid u dostupne informacije i tijek postupka. Potencijalnim ponuditeljima istodobno je omogućeno uzimanje uzoraka s lokacije, kako bi mogli pripremiti svoje ponude.

Nakon ukidanja ograničenja pokrenuta je javna nabava

Nakon što je USKOK obavijestio Fond da više nema prepreka za pristup lokaciji, Fond je proveo javno i transparentno istraživanje domaćeg i međunarodnog tržišta, kako bi se utvrdilo postoje li na tržištu gospodarski subjekti koji imaju potrebne tehničke i stručne kapacitete za provedbu tako zahtjevne sanacije i pod kojim uvjetima ju je moguće provesti. Nakon provedenog istraživanja i pripreme potrebne dokumentacije i analiza, u veljači 2026. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave za prvu fazu sanacije koja se odnosi na uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos. Postupak objave postupka nabave za otpad na otvorenom kao prvi bio je logičan i jedini mogući korak, s obzirom da su se za zakopani dio otpada i dalje provodila analize i geotehnička ispitivanja. Unatoč tome što je zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo omogućeno uzimanje uzoraka i upoznavanje s uvjetima na lokaciji, na prvi objavljeni postupak nije pristigla nijedna ponuda. Ministarstvo i Fond o tome su transparentno obavijestili javnost istog dana kada je završen postupak.

Postupak je ponovno pokrenut, sanacija ide dalje

Budući da prvi postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada uz silos nije rezultirao pristiglim ponudama, Fond je u srpnju proveo dodatne konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U tom postupku dodatnog istraživanja tržišta istaknuto je kako svako postrojenje za obradu otpada ima svoje tehničke specifičnosti, zbog čega njihovi akreditirani laboratoriji provode vlastite analize za parametre koji utječu na odabir tehnologije zbrinjavanja. To se pogotovo tiče udjela klora, koji je izravno povezan s uvjetima pod kojima se otpad može termički obrađivati. Što je udio klora veći, to su zahtjevniji tehnološki procesi, a posljedično rastu i troškovi termičke obrade otpada u inozemnim energanama.

Upravo na temelju tih dodatnih saznanja procijenjena vrijednost ove 1. faze sanacije povećana je s 2,1 milijun eura na 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Također je, s obzirom na složenost tehnologije, produžen prvotni šestomjesečni rok sanacije te je dokumentacijom o nabavi određeno da odabrani ponuditelj mora u roku do najviše 12 mjeseci ukloniti rasuti otpad s lokacije, a tijekom sljedećih 12 mjeseci provesti njegovu konačnu oporabu i zbrinjavanje.

Fond je istodobno objavio i postupak javne nabave za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u tzv. „big bag“ vrećama. Procijenjena vrijednost tražene usluge iznosi 400 tisuća eura bez PDV-a, a planirani rok izvršenja je šest mjeseci.

U sklopu dokumentacije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave priložene su analize sastava otpada koje je za potrebe Fonda i Državnog inspektorata izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, a koje su objavljene i na mrežnim stranicama Fonda, kao što je to učinjeno i tijekom prethodnog savjetovanja za prvi postupak javne nabave.

Rok za dostavu ponuda za oba postupka je konac kolovoza.

Što se tiče sanacije zakopanog dijela otpada, u okviru konzultacija Fond je prije desetak dana uputio upite prema 15 operatera u inozemstvu, uz objavu analiza kojima je u tom trenutku bez ograničenja raspolagao. Naknadno je ova aktivnost nadograđena s dodatnim slanjem upita prema još 60-ak inozemnih operatora koji upravljaju odlagalištima opasnog otpada ili energanama na području Europske unije te četiri upita vezana uz mogućnost zbrinjavanja u zatvorenim bivšim rudnicima soli koji se koriste za postupke trajnog skladištenja, uz nadogradnju detaljnog tehničkog upitnika s podacima iz potpunog izvješća Geotehničkog fakulteta koji su objavljeni odlukom tijela koje je vlasnik dokumentacije, a čiji podaci služe u postupku pripremi sanacije zakopanog dijela otpada.

Zaštita zdravlja građana bila je i ostaje prioritet

Ministarstvo je, neovisno o postupku sanacije, poduzimalo aktivnosti usmjerene na provjeru mogućih utjecaja na okoliš i zdravlje građana. U tom je kontekstu Ministarstvo zatražilo i stručna mišljenja vezana uz prisutnost PFAS spojeva i sigurnost vode za piće. Ispravnost vode za piće potvrdio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a Ministarstvo će i dalje pratiti sve relevantne podatke i postupati u skladu sa stručnim nalazima nadležnih institucija.

Dogovoreni daljnji koraci

Krajem srpnja potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen te predstavnici Ministarstva, Fonda i drugih relevantnih institucija održali su novi sastanak s predstavnicima Građanske inicijative „Gospić je naš dom“.

Na sastanku potvrđeno je:

objavljivanje svih dostupnih analiza kojima raspolažu Ministarstvo i Fond;

upućivanje zamolbe nadležnom tijelu za objavom cjelovitog vještačenja provedenog u kaznenom postupku;

spremnost Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer za daljnje proširenje mreže mjernih postaja za praćenje stanja podzemnih voda;

održavanje novog sastanka do 20. rujna, na kojem će biti predstavljeni modeli sanacije zakopanog otpada.

U vezi s održavanjem novog sastanka do 20. rujna, potrebno je naglasiti da je riječ o zahtjevu Građanske inicijative „Gospić je naš dom“ koja je zatražila da se prijedlog rješenja prije objave postupka nabave (neovisno o tome je li riječ o pregovaračkom ili otvorenom postupku prezentira).

Dakle, nije riječ o tome da Ministarstvo i Fond ne znaju kojim putem trebaju ići u daljnju fazu sanacije, kako se ovo tumači u javnosti, već u izričitom udovoljavanju zahtjevu Građanske inicijative „Gospić je naš dom“ da se prezentira pripremljena dokumentacija i obrazloži prijedlog. Ministarstvo i Fond su se jasno odredili prema preferiranim modelima odlaganja na odlagališta opasnog otpada ili energetskim oporabama, uz mogućnost kombinacije. Na taj način su i poslani upitnici nakon cjelovitih podataka istraživanja objavljenih prošli tjedan.

Ministarstvo nije izdavalo dozvole niti provodilo inspekcijske nadzore na lokaciji

Važno je također jasno razdvojiti nadležnosti institucija. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nisu sudjelovali u izdavanju dozvola za predmetnu lokaciju, nisu imali mogućnost kontinuiranog uvida u događanja na lokalnom terenu te nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano se otvorilo legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. (ili ranije) i 2024. godine, na lokaciji uz državnu cestu D50 koja vodi i do službenog gradskog odlagališta, nisu ranije uočene od strane nadležnih tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu. Ministarstvo pritom ne prejudicira odgovornost bilo kojeg tijela ili osobe, već ukazuje na potrebu da se u okviru nadležnih postupaka utvrde sve okolnosti nastanka ovog slučaja.

Jača kontrola i strože sankcije za nezakonito postupanje s otpadom

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko ozbiljne posljedice za okoliš i lokalnu zajednicu može imati nezakonito postupanje s otpadom. Upravo zato Ministarstvo, paralelno sa sanacijom postojećih „crnih točaka“, radi na izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, s ciljem jačanja sustava kontrole i strožeg sankcioniranja nezakonitog postupanja s otpadom.

Prijedlog izmjena Zakona nedavno je prošao javno savjetovanje, a cilj je dodatno ojačati mehanizme kojima se može spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva i osigurati učinkovitije postupanje protiv onih koji nezakonitim postupanjem ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. Istodobno se provode sanacije i drugih „crnih točaka“ u Hrvatskoj. Jedan od posljednjih primjera je sanacija lokacije tzv. bala s otpadom u Varaždinu, čime se konkretno pokazuje da država rješava i višegodišnje probleme nezakonito odloženog otpada.

Među uspješno realiziranim projektima je i sanacija lokacije Biljane Donje u Zadarskoj županiji, što je još jedan konkretan dokaz da Ministarstvo i Fond ne samo da pokreću postupke, već ih i uspješno provode do konačnog uklanjanja okolišnog problema.

Vlada RH rješava problem, a odgovorni moraju odgovarati

Problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću posljedica je nezakonitih aktivnosti pojedinaca.

Njihovu odgovornost trebaju utvrditi i procesuirati nadležna tijela. Vlada RH, odnosno Ministarstvo i Fond pritom preuzimaju odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti - osigurati zakonitu, stručnu i cjelovitu sanaciju lokacije. Ministarstvo je reagiralo odmah, uvrstilo lokaciju u Plan gospodarenja otpadom, osiguralo pravni temelj za intervenciju Fonda, pripremalo dokumentaciju i analize, provodilo istraživanje tržišta, nakon prestanka ograničenja USKOK-a pokrenulo postupak javne nabave, a nakon neuspjelog prvog postupka ponovno pokrenulo aktivnosti i objavilo nove postupke nabave. Sanacija Gospića zahtijeva stručan, zakonit i odgovoran pristup, ali i jasnu odgovornost onih koji su nezakonitim postupanjem stvorili ovaj problem. Ministarstvo će zato nastaviti raditi na njegovu rješavanju, u suradnji s Fondom, nadležnim državnim tijelima, Ličko-senjskom županijom, Gradom Gospićem i predstavnicima građana', kažu iz Ministarstva.