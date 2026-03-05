UN iznio šokantne podatke o ženama

Nijedna zemlja na svijetu nije postigla potpunu zakonsku ravnopravnost žena i muškaraca, izjavila je u srijedu dužnosnica Ujedinjenih naroda uoči Međunarodnog dana žena
Direktorica Odjela za politiku UN-a za žene Sarah Hendriks izjavila je novinarima u New Yorku da je napredak postignut u područjima poput zaštite od nasilja, jednakosti u obiteljskom pravu i zaštite od diskriminacije ugrožen u mnogim zemljama.
Više od polovice zemalja diljem svijeta ne definira silovanje na temelju pristanka, rekla je. U 74 posto zemalja dječji brak i dalje je legalan, dok 44 posto zemalja nema zakon koji zahtijeva jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.
Samo u posljednje dvije godine, udio žena i djevojčica među žrtvama seksualnog nasilja povezanog sa sukobima porastao je na 87 posto, rekla je Hendriks.
"Prečesto prevladava nekažnjivost", rekla je, dodajući da se mnoge žene i djevojčice boje posljedica prijavljivanja takvih zločina.