UN iznio šokantne podatke o ženama

M.Da./Hina

05.03.2026 u 09:30

Izvor: Profimedia / Autor: Artit Oubkaew / Alamy / Alamy / Profimedia
Nijedna zemlja na svijetu nije postigla potpunu zakonsku ravnopravnost žena i muškaraca, izjavila je u srijedu dužnosnica Ujedinjenih naroda uoči Međunarodnog dana žena

Direktorica Odjela za politiku UN-a za žene Sarah Hendriks izjavila je novinarima u New Yorku da je napredak postignut u područjima poput zaštite od nasilja, jednakosti u obiteljskom pravu i zaštite od diskriminacije ugrožen u mnogim zemljama.

Više od polovice zemalja diljem svijeta ne definira silovanje na temelju pristanka, rekla je. U 74 posto zemalja dječji brak i dalje je legalan, dok 44 posto zemalja nema zakon koji zahtijeva jednaku plaću za rad jednake vrijednosti.

Samo u posljednje dvije godine, udio žena i djevojčica među žrtvama seksualnog nasilja povezanog sa sukobima porastao je na 87 posto, rekla je Hendriks.

"Prečesto prevladava nekažnjivost", rekla je, dodajući da se mnoge žene i djevojčice boje posljedica prijavljivanja takvih zločina.

