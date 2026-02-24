UN traži bezuvjetni mir u Ukrajini: Mađari, Srbi i Amerikanci suzdržani

Opća skupština UN-a je sa 107 glasova za usvojila rezoluciju kojom na četvrtu godišnjicu od početka ruske invazije traži trenutni, potpuni i bezuvjetni prekid vatre u Ukrajini
Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se traži sveobuhvatan, trajni mir u Ukrajini. Rezoluciju su podnijele Ukrajina i još 45 zemalja, a za nju je glasalo 107 zemalja, među kojima su gotovo sve članice EU, pa tako i Hrvatska te BiH, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora i Albanija. Rusija je, jasno, bila protiv, a suzdržane su bile Mađarska, Srbija i SAD, javlja N1.
"Opća skupština usvojila je našu rezoluciju u znak podrške trajnom miru, s jasnim pozivima na potpuno primirje i povratak naših ljudi. To su pravi i potrebni koraci i nastavit ćemo aktivno raditi na postizanju mira s našim partnerima", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, zahvalivši se na podršci.
'Trenutni, potpuni, bezuvjetni prekid vatre'
Rezolucijom se izražava "ozbiljna zabrinutost" zbog stalnih napada Rusije na "civile, civilne objekte i kritičnu energetsku infrastrukturu" koji pogoršavaju humanitarnu situaciju.
Potvrđena je snažna predanost Opće skupštine UN-a "suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu", uključujući i teritorijalne vode Ukrajine.
Uz to, traži se "trenutni, potpuni i bezuvjetni prekid vatre" te poziva na "završetak razmjene ratnih zarobljenika, oslobađanje svih nezakonito pritvorenih osoba i povratak svih civila koji su prisilno premješteni ili deportirani, uključujući djecu, kao ključnu mjeru izgradnje povjerenja".
Odvraćanje pozornosti
Amerikanci su, pak, bili suzdržani jer su tražili odvojeno glasovanje o određenim formulacijama unutar rezolucije.
Zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u, Tami Bruce, tvrdi da američka administracija smatra da će određene formulacije u rezoluciji vjerojatno odvratiti pozornost od tekućih pregovora, "umjesto da podrže raspravu o punom nizu diplomatskih puteva koji mogu dovesti do trajnog mira". Zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova, Marian Besta, nazvao je to "duboko zabrinjavajućim i neprihvatljivim".
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da rat u Ukrajini ostaje "mrlja na našoj kolektivnoj savjesti" te je ponovio poziv na hitan prekid vatre.
U obraćanju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u povodu obilježavanja četvrte godišnjice ruske invazije, Guterres je pohvalio napore Sjedinjenih Država i drugih strana usmjerene na okončanje rata, ali je naglasio da su potrebne konkretne mjere za deeskalaciju i stvaranje prostora za diplomaciju.