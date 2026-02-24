UN traži bezuvjetni mir u Ukrajini: Mađari, Srbi i Amerikanci suzdržani

Opća skupština UN-a je sa 107 glasova za usvojila rezoluciju kojom na četvrtu godišnjicu od početka ruske invazije traži trenutni, potpuni i bezuvjetni prekid vatre u Ukrajini

Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se traži sveobuhvatan, trajni mir u Ukrajini. Rezoluciju su podnijele Ukrajina i još 45 zemalja, a za nju je glasalo 107 zemalja, među kojima su gotovo sve članice EU, pa tako i Hrvatska te BiH, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Crna Gora i Albanija. Rusija je, jasno, bila protiv, a suzdržane su bile Mađarska, Srbija i SAD, javlja N1. "Opća skupština usvojila je našu rezoluciju u znak podrške trajnom miru, s jasnim pozivima na potpuno primirje i povratak naših ljudi. To su pravi i potrebni koraci i nastavit ćemo aktivno raditi na postizanju mira s našim partnerima", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, zahvalivši se na podršci.

'Trenutni, potpuni, bezuvjetni prekid vatre' Rezolucijom se izražava "ozbiljna zabrinutost" zbog stalnih napada Rusije na "civile, civilne objekte i kritičnu energetsku infrastrukturu" koji pogoršavaju humanitarnu situaciju. Potvrđena je snažna predanost Opće skupštine UN-a "suverenitetu, neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu", uključujući i teritorijalne vode Ukrajine. Uz to, traži se "trenutni, potpuni i bezuvjetni prekid vatre" te poziva na "završetak razmjene ratnih zarobljenika, oslobađanje svih nezakonito pritvorenih osoba i povratak svih civila koji su prisilno premješteni ili deportirani, uključujući djecu, kao ključnu mjeru izgradnje povjerenja".