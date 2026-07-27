Stigla je prognoza za iduće dane: Nakon pljuskova, 'vruće i vrlo vruće'

Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka mala vjerojatnost za pljusak u unutrašnjosti Dalmacije i Lici, glasi prognoza za utorak
Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.
I u idućim danima sunčano, uglavnom ponegdje u unutrašnjosti mala i umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni.
Na Jadranu u noćnim i jutarnjim te večernjim satima slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vruće i vrlo vruće.