Stigla je prognoza za iduće dane: Nakon pljuskova, 'vruće i vrlo vruće'

Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

Nakon promjenjive i nestabilne nedjelje ⛈️🌤️ početkom tjedna stabilnije i postupno sve toplije. U drugom dijelu tjedna novi #ToplinskiVal ! Naprije na moru 🌊, prema vikendu posvuda. 🥵🌡️⚠️. pic.twitter.com/VZrgwxqm1V

I u idućim danima sunčano, uglavnom ponegdje u unutrašnjosti mala i umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni.

Na Jadranu u noćnim i jutarnjim te večernjim satima slaba do umjerena bura, a sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vruće i vrlo vruće.