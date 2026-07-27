Pupovac u Srbu: 'Ovdašnji Srbi ustali su zbog državnog terora NDH'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je u ponedjeljak na obilježavanju 85. obljetnice ustanka u Srbu kako su 'ovdašnji Srbi ustali zbog državnog terora NDH', ocijenivši i da je, ''prema teoriji i povijesnoj praksi', to bio legitiman čin otpora

'Ovdje u Srbu i tamo u Drvaru na današnji je dan prije 85 godina započeo oružani ustanak protiv genocidnog terora koji je od trenutka svojeg osnivanja na cijelom svojem teritoriju provodila ustaška vlast Nezavisne Države Hrvatske, a pod zaštitom okupacijskih snaga nacističke Njemačke i fašističke Italije', rekao je Pupovac na skupu koji su organizirali Srpsko narodno vijeće (SNV) i Savez antifašističkih boraca i antifašista RH (SABA).

Istaknuo je i da je u prvih sto dana NDH donijela gotovo 30 zakonskih odredbi čija je svrha bila društveno isključenje, fizičko odstranjenje i identitetsko poništenje Srba, Židova i Roma. 'Ni u kojoj od njih nije bilo slova o ljudskim, građanskim i manjinskim slobodama i pravima. Bilo je mnogo slova o prijekim sudovima za one koji su mogli biti protiv takve države i tako branjene čast hrvatskog naroda, kao što su bili mnogi politički napredni i antifašistički opredijeljeni Hrvati', istaknuo je Pupovac. Predsjednik SDSS-a je rekao i da su u prvih sto dana NDH otvoreni mnogobrojni zatvori, brojni logori i mjesta likvidacija i stratišta te su pojedinačne, grupne i masovne likvidacije Srba, a potom Židova, Roma i Hrvata antifašista započele već 10. travnja.