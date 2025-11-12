korupcijski skandal

Ukrajinski energetski sektor na koljenima: Dvoje ministara podnijelo ostavke

I.V./Hina

12.11.2025 u 19:09

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Profimedia / Autor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Usred velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru, ukrajinski ministri pravosuđa i energetike podnijeli su u srijedu ostavke na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskog

"Ministri su podnijeli svoje ostavke sukladno zakonu", rekla je premijerka Julija Sviridenko.

Ostavke su podnijeli ministar pravosuđa Hermana Haluščenka i ministrica energetike Svitlana Grinčuk. Njihove zamjene sada mora odobriti parlament.

Ukrajinski antikorupcijski ured (NABU) je u ponedjeljak objavio da istražuje energetski sektor zemlje, jer je u državnoj nuklearnoj elektrani otkrivena mreža podmićivanja vrijedna 100 milijuna dolara.

Istražitelji NABU-a pretražili su domove ministra pravosuđa Hermana Haluščenka koji je ranije bio na čelu Ministarstva energetike i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Volodimira Zelenskog.

Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala.

Ministrica energetike nije službeno imenovana u istrazi, ali se smatra bliskom osobom svog prethodnika, pišu ukrajinski mediji.

"Apsolutno je neprihvatljivo da u ovim okolnostima određene sheme i smicalice postoje u energetskom sektoru", dok se Ukrajina suočava s "nestancima struje, ruskim napadima i gubicima", rekao je Zelenski.

Oleksandr Abakumov, šef Glavnog istražnog odjela NABU-a, rekao je da je specijalna operacija razotkrila visokorangiranu kriminalnu organizaciju koja djeluje u energetskom i obrambenom sektoru. Istraga obuhvaća slučajeve korupcije, pranja novca i nezakonitog bogaćenja.

Ukrajinske antikorupcijske vlasti su ranije ovog tjedna objavile da su razbile složeni korupcijski sustav od 100 milijuna dolara (86 milijuna eura) pronevjerenih sredstava iza kojeg, stoji Mindič, posebno u nacionalnom nuklearnom operateru Energoatomu.

Prema istrazi, Haluščenko je u mrežu bio uključen dok je bio ministar energetike.

tportal
