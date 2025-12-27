zelenski iz kanade

'Putin ne želi mir. On je čovjek rata'

Bi. S.

27.12.2025 u 18:42

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
Bionic
Reading

Volodimir Zelenski stigao je u Halifax na razgovore s kanadskim premijerom Markom Carneyjem

Mark Carney zahvalio je Volodimiru Zelenskom na susretu s njim u Kanadi u 'ovom ključnom trenutku mirovnog procesa'. 'Imamo uvjete, mogućnost, za pravedan i trajan mir', rekao je. Ali dodaje da je za to potrebna 'spremna Rusija', koju osuđuje zbog 'barbarskog' noćnog napada na glavni grad Ukrajine.

Zelenski se slaže da je to bila 'vrlo teška' noć za Kijev i kaže da su napadi 'ruski odgovor na naše mirovne napore'.

'Ovo pokazuje da Putin ne želi mir', dodaje. 'Mi želimo mir. On je čovjek rata', kaže Zelenski, a prenosi Sky news.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Carney je najavio daljnju ekonomsku pomoć Ukrajini od 2,5 milijardi dolara. Zelenski će kasnije otputovati na Floridu, gdje bi se sutra trebao sastati s Donaldom Trumpom.

tportal
