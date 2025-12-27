'Putin ne želi mir. On je čovjek rata'

Mark Carney zahvalio je Volodimiru Zelenskom na susretu s njim u Kanadi u 'ovom ključnom trenutku mirovnog procesa'. 'Imamo uvjete, mogućnost, za pravedan i trajan mir', rekao je. Ali dodaje da je za to potrebna 'spremna Rusija', koju osuđuje zbog 'barbarskog' noćnog napada na glavni grad Ukrajine.

Zelenski se slaže da je to bila 'vrlo teška' noć za Kijev i kaže da su napadi 'ruski odgovor na naše mirovne napore'.

'Ovo pokazuje da Putin ne želi mir', dodaje. 'Mi želimo mir. On je čovjek rata', kaže Zelenski, a prenosi Sky news.