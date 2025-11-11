Podignute optužnice u sklopu korupcijske afere u ukrajinskom energetskom sektoru

Ukrajina je pod pritiskom da se obračuna s korupcijom dok teži članstvu u Europskoj uniji i traži ključnu financijsku potporu zapadnih partnera, dok istovremeno odbija masovne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je pritvorio petero osumnjičenika i identificirao još dvojicu u zavjeri za kontrolu nabave u državnim poduzećima, posebno u tvrtki Energoatom.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je osumnjičenik kojeg je NABU opisao kao glavnog organizatora Timur Mindich, bivši poslovni suradnik predsjednika Volodimira Zelenskog.