Italija uhitila devet osoba zbog sumnji u financiranje Hamasa, oglasila se Meloni

Uhićeni su navodno preusmjerili oko sedam milijuna eura subjektima povezanim s Hamasom, a koji su prikupljeni tijekom protekle dvije godine u humanitarne svrhe, navode tužitelji. Policija je zaplijenila sredstva u vrijednosti od više od osam milijuna eura.

Osumnjičene se optužuje 'za pripadnost i financiranje' palestinske skupine, koju je Europska unija proglasila terorističkom organizacijom, priopćili su tužitelji sjevernotalijanskog grada Genove.

Istraga je započela nakon sumnjivih financijskih transakcija te se proširila kroz suradnju s danskim vlastima i drugim zemljama EU-a, koordiniranim kroz EU-ovu pravosudnu agenciju Eurojust.

Premijerka Giorgia Meloni zahvalila je vlastima za 'osobito kompleksnu i važnu operaciju' koja je razotkrila financiranje Hamasa kroz "takozvane humanitarne organizacije".

Ured izraelskog premijera nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Podrška Giorgije Meloni Izraelu tijekom rata s Hamasom u Gazi bila je okidač neprestanih uličnih prosvjeda u Italiji.

U izraelskom napadu na Gazu ubijeno je više od 71.000 ljudi, prema ministarstvu zdravlja te enklave. Operacija je uslijedila nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, prema izraelskim brojkama.