Tko je tajanstveni suradnik Zelenskog u središtu velikog korupcijskog skandala

Prema navodima istraživačkih portala, Mindič je posljednjih godina značajno proširio svoj politički i poslovni utjecaj , a istrage sugeriraju da je iskoristio bliske veze s predsjednikom za širenje poslovnih interesa u različitim sektorima – od energetike i medija do bankarstva, piše Kyiv Independent .

Timur Mindič (46), rodom iz Dnipra, biznismen je i filmski producent te suosnivač produkcijske kuće Kvartal 95 , iz koje je proizašla i karijera komičara Volodimira Zelenskog . Bio je i poslovni partner oligarha Igora Kolomojskog , a prema novinarskim istraživanjima, upravo je Mindič povezao budućeg predsjednika s moćnim biznismenima prije nego što je Zelenski ušao u politiku.

Pretrage i bijeg iz zemlje

Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine (NABU) u ponedjeljak je proveo pretrage u Kijevu na adresama povezanim s Mindičem, no prema izvorima iz pravosudnih tijela, on je napustio zemlju prije akcije. Istražitelji su potvrdili da je riječ o dijelu šire antikorupcijske operacije u energetskom sektoru, koja obuhvaća i državnu nuklearnu tvrtku Energoatom.

Prema navodima iz istrage, skupina osumnjičenih je preko mreže posrednika upravljala državnim poduzećima i prikupljala mito u vrijednosti od 10 do 15 posto svakog ugovora, dok su ukupno oprali oko 100 milijuna dolara. U istom slučaju spominje se i bivši ministar energetike Herman Haluščenko, čiji je dom također bio predmet pretresa.

Ni Mindič ni Ured predsjednika nisu odgovorili na upite novinara.

Od filmskog producenta do čovjeka iz sjene

Mindič je dugo bio prisutan u kulturnim i poslovnim krugovima. Osim Kvartala 95, bio je suvlasnik ciparske tvrtke Green Family Ltd, koja je sudjelovala u osnivanju filmskih produkcija u Rusiji, prema podacima Radija Slobodna Europa. Također je imao poslovne veze s dijamantnom industrijom – posjedovao je udio u ruskom proizvođaču New Diamond Technology sve do 2024., dakle i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) početkom studenoga potvrdila je da istražuje Mindiča zbog sumnje na pomaganje Rusiji. Parlamentarni zastupnik Jaroslav Železnjak ranije je objavio da NABU istražuje Mindiča i zbog navodne pronevjere dvije milijarde urkrajinskih grivnji u slučaju državne tvornice gnojiva Odesa Portside Plant.

Političke veze i kadrovski utjecaj

Prema portalu Ukrajinska pravda, Mindič je imao ključnu ulogu u imenovanjima unutar državne administracije nakon što je Zelenski došao na vlast. Navodno je preporučio bivšeg potpredsjednika vlade Oleksija Černišova, koji je kasnije vodio državnu energetski div Naftogaz, a od lipnja 2025. se nalazi pod optužnicom za korupciju.

Izvori navode da su Mindičevi štićenici i sadašnja ministrica energetike Svitlana Hrinčuk, ministar pravosuđa Herman Haluščenko te vršitelj dužnosti ministra poljoprivrede Vitalij Koval. Njihova ministarstva nisu odgovarala na zahtjeve za komentar.

Utjecaj u medijima i bankarstvu

Mindič je, prema istraživačkom projektu Bihus.info, imao posredan utjecaj i u ratnom televizijskom programu Telethon, državnom projektu koji okuplja ukrajinske TV postaje. Tvrtka Kinokit, u vlasništvu njegove bivše odvjetnice, potpisala je ugovore u vrijednosti većoj od 350 milijuna grivnji za produkciju sadržaja između 2022. i 2024.

Osim medija, Mindič je navodno povezan i s bankarskim sektorom, točnije s nacionaliziranom Sense Bankom, iako ta institucija nije komentirala te navode.

Povezanost s energetskim sektorom i nova uhićenja

U lipnju ove godine, NABU je uhitio Mindičeva rođaka Leonida Mindiča dok je pokušavao pobjeći iz zemlje, optuživši ga za pronevjeru 16 milijuna dolara iz tvrtke Kharkivoblenergo, regionalne elektroenergetske kompanije.

Ove afere dodatno produbljuju dojam da je energetski sektor postao ključna točka sukoba između antikorupcijskih tijela i političko-poslovnih elita u zemlji. Prema ocjenama izvora bliskih istrazi, upravo je istraga o Mindiču bila jedan od razloga zbog kojih su vlasti ovog ljeta pokušale ograničiti neovisnost NABU-a, što je izazvalo žestoke reakcije javnosti i zapadnih partnera Ukrajine.