Sletio s ceste u šumu i udario u drvo: Automobil se zapalio, vozač poginuo na mjestu

Prema informacijama koje je portal 24sata dobio od zagrebačke policije, vozilo je na Budenečkom putu izletjelo u šumu, udarilo u drvo i potom se zapalilo , a vatra je zahvatila i dio šumskog područja.

U trenutku nesreće muškarac je ispao iz automobila i smrtno stradao. Na mjesto događaja brzo su stigli vatrogasci koji su ugasili požar na vozilu i u šumi. Tijekom očevida morali su srušiti i jedno drvo kako bi mogli izvući automobil. Više detalja o okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka policijskog očevida.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, na kolniku nisu pronađeni tragovi kočenja. Vatrogasci su nakon očevida izvukli ostatke uništenog vozila, čiji su dijelovi od siline udarca završili i na krošnji obližnjeg stabla. Neslužbeno se doznaje i da je vlasnik automobil navodno kupio samo dan prije tragedije. Tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se obdukcijom utvrditi točan identitet i uzrok smrti.

Nedugo nakon toga, otprilike pola sata kasnije, na području Zagreba izbio je još jedan požar, ovaj put na Novoj cesti. Ondje je planuo automobil koji je u potpunosti izgorio, a vatra se proširila i na drugo vozilo.

Vatrogasci su i u ovom slučaju brzo reagirali te stavili požar pod kontrolu. Utvrđeno je da je potpuno izgorjela Opel Corsa, dok je Hyundai i20 djelomično oštećen, a vrućina je oštetila i jednu Škodu Octaviju.