Incident ispred Kongresa: Zatrčao se sa sačmaricom prema Kapitolu, policija ga brzo uhitila

Motiv muškarca, za kojeg je policija rekla da je nosio taktički prsluk i taktičke rukavice, nije odmah bio poznat. U svom vozilu imao je i kevlar kacigu i plinsku masku , rekla je policija.

Sullivan je rekao da je muškarac stigao u bijelom Mercedesovom SUV-u neposredno poslije podneva i parkirao se u blizini Kapitola , prije nego što je izašao i potrčao prema zgradi u kojoj se nalazi američki Kongres.

U.S. @CapitolPolice on incident today: "A gentleman parked...he exited the vehicle with a shotgun and began running up towards the Capitol...Capitol police officers observed this individual, challenged him and ordered him to drop the weapon and get on ground which he did comply… pic.twitter.com/7EhRK1hTmL

Policija je presrela muškarca i naredila mu da baci oružje, što je on i učinio, rekao je Sullivan novinarima.

Incident se dogodio manje od tri mjeseca nakon što je pripadnik Nacionalne garde ubijen, a drugi ranjen u pucnjavi iz zasjede u blizini Bijele kuće.

Predsjednik Donald Trump trebao bi sljedeći tjedan održati govor o stanju nacije u Kapitolu. 'Govor o stanju unije shvaćamo vrlo, vrlo ozbiljno i to ne mijenja naš stav. Bit ćemo spremni', rekao je Sullivan.