Ukrajinski Vampir mijenja bojište: Rusi se Babe Jage boje kao vrag tamjana

Ukrajinska obrambena tvrtka SkyFall možda nije široko poznata javnosti, ali njezini dronovi već imaju važnu ulogu na bojištu

Bombarderski dron Vampir, koji ruske snage često nazivaju Baba Jaga, postao je jedno od ključnih oružja ukrajinskih postrojbi za napade na neprijateljske položaje. Uz njega, tvrtka razvija FPV dron Shrike (ptica svračak, šrajk na ukrajinskom) te presretački model P1-SUN. U razgovoru za Ukrajinsku pravdu, predstavnik tvrtke pod pseudonimom Nirmata na Svjetskom obrambenom sajmu u Rijadu istaknuo je da rade na tome da im proizvodnja postane potpuno domaća te da traže međunarodne partnere za daljnji razvoj. Tvrtka danas zapošljava oko 4000 ljudi, a Vampir je, tvrdi Nirmata, doživio golem tehnološki napredak od početka rata. 'Da smo ga imali u njegovu sadašnjem obliku na početku ovog rata, vjerojatno ne bismo izgubili nimalo teritorija', rekao je. Poboljšanja uključuju veću otpornost na elektroničko ometanje, bolju komunikaciju i jednostavnije upravljanje, a proizvodnja je povećana s oko 50.000 na čak 100.000 jedinica godišnje.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna, opremljene mitraljezima, za obranu od ukrajinskih dronova Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Domaće komponente Velik fokus stavljen je na domaće komponente. Komunikacijski sustavi, antene i šasija već su ukrajinske proizvodnje, a razvija se i kamera koja bi trebala ući u masovnu proizvodnju do kraja godine. 'Trenutno imamo verziju Vampira koja nije iz Kine', kaže Nirmata, dodajući da bi dron uskoro mogao biti u potpunosti proizveden u Ukrajini. Cijena mu je stoga značajno pala, s nekadašnjih do 20.000 američkih dolara na oko 8500 dolara po komadu, iako daljnja pojeftinjenja neće biti jednostavna zbog stalnih tehnoloških nadogradnji. Unatoč tome, najnaprednije verzije i dalje se prodaju za manje od 10.000 dolara.

Jedan od najvećih izazova pritom ostaje zaštita bombarderskih dronova jer ih često obaraju neprijateljski FPV sustavi. SkyFall zato razvija različite obrambene opcije, uključujući elektroničko ratovanje i druge tehnologije koje zasad ostaju tajne. Cilj je da dron može izvršiti misiju i sigurno se vratiti čak i u uvjetima snažnog ometanja. Podcijenjena tehnologija Kad je riječ o FPV dronovima, model Shrike i dalje se usavršava, a cijene mu se kreću od oko 300 dolara za osnovne verzije do 1500 dolara za napredne noćne modele s optičkim vlaknima. Nirmata smatra da su strojni vid i automatsko praćenje ciljeva još uvijek podcijenjena područja. 'Ova je tehnologija stvarno podcijenjena i treba je više razvijati', kaže. Prema njegovim riječima, budućnost donosi dronove sposobne za samostalnu obradu slike i donošenje odluka na temelju unaprijed zadanih ciljeva.

SkyFall tvrdi da već proizvodi potpuno domaće letjelice Shrike, a glavni izazov za uspostavljanje masovne proizvodnje ostaju im kapaciteti pogona. Paralelno se razvijaju presretači P1-SUN te su u samo tri mjeseca od uvođenja u borbu, prema njihovim tvrdnjama, uništili više od 1000 ciljeva, uključujući oko 700 ruskih dronova Šahid. Cijena presretača iznosi oko 1000 dolara. Tvrtka veliku pozornost posvećuje edukaciji. Njihova akademija u posljednje dvije godine obučila je oko 20.000 pilota, tehničara i inženjera, od čega gotovo 1000 njih za upravljanje presretačima. Dronove proizvode svi - od krojačica do mehaničara Na pitanje o državnim narudžbama, Nirmata kaže da uvijek postoji prostor za veće količine, ali smatra da država trenutačno čini maksimalno što može. Problema s radnom snagom, tvrdi, nemaju – u proizvodnju dolaze ljudi iz različitih profesija, od krojačica do automehaničara.