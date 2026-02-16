jeste li ih kupili?

Inspektorat povukao četiri vrste mesnih proizvoda

M. Šu.

16.02.2026 u 22:34

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Bionic
Reading

Državni inspektorat povukao je četiri vrste mesnih proizvoda.

Riječ je o proizvodima dobivenim od svježeg svinjskog mesa u kojem su utvrđeni perfluoroalkil spojevi (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu, priopćio je Inspektorat.

Proizvodi koji se povlače su:

  • Jezik svinjski – dimljeni, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 10.03.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026.
  • Kišov jeger, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006 rok trajanja 04.03.2026.
  • Domaća kobasica, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026.
  • Pečeni prsni vršci, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 26.02.2026. i LOT 040005 najbolje upotrijebiti do 02.03.2026.

Proizvode na tržište stavlja Meso-prerada mesa Kiš iz Donjeg Kraljevca te se obavijest odnosi isključivo na proizvode s navedenim podacima.

