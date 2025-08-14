Ukrajina: Situacija na istočnoj bojišnici se stabilizirala

Ukrajina je priopćila da su se male skupine ruskog pješaštva probile oko deset kilometara prema njezinoj glavnoj obrambenoj liniji u blizini grada Dobropolja, što je izazvalo strahove od šireg prodora koji bi dodatno ugrozio ključne gradove.

Čini se da je cilj napretka postignutog uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci izvršiti pritisak na Kijev da se odrekne zemlje u potrazi za mirom tri i pol godine nakon ruske invazije na susjeda.

"Situacija u sektoru Dobropolje se stabilizirala", napisao je Vadim Filaškin, guverner regije Donjecka, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. "Zahvaljujući herojskim naporima naših obrambenih snaga, bojišnica se pouzdano drži", rekao je.