Ukrajina: Situacija na istočnoj bojišnici se stabilizirala

Ukrajinske trupe stabilizirale su bojište u području istočne Ukrajine gdje su ruske snage ovog tjedna iznenada prodrle kako bi probile ukrajinsku obranu, rekao je regionalni guverner u četvrtak
Ukrajina je priopćila da su se male skupine ruskog pješaštva probile oko deset kilometara prema njezinoj glavnoj obrambenoj liniji u blizini grada Dobropolja, što je izazvalo strahove od šireg prodora koji bi dodatno ugrozio ključne gradove.
Čini se da je cilj napretka postignutog uoči sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci izvršiti pritisak na Kijev da se odrekne zemlje u potrazi za mirom tri i pol godine nakon ruske invazije na susjeda.
"Situacija u sektoru Dobropolje se stabilizirala", napisao je Vadim Filaškin, guverner regije Donjecka, u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. "Zahvaljujući herojskim naporima naših obrambenih snaga, bojišnica se pouzdano drži", rekao je.
Kijevska vojska, koja je umanjila opseg ruskog napada, poslala je dodatne snage u to područje, uključujući jedinice Azovskog korpusa prekaljenog u bitkama.
Glasnogovornik glavnog stožera Andrij Kovaljov, u komentarima za novinsku agenciju Interfax Ukrajina, ponovio je Filaškinovu izjavu i pripisao Azovskim snagama nanošenje velikih neprijateljskih gubitaka.
Ruski napad također je potaknuo kritike visokog zapovjedništva ukrajinske vojske.
Obrambeni analitičar Konrad Muzika napisao je na X-u da su ruske snage u srijedu ostvarile "minimalne dobitke" u tom području, ali su napredovale dalje na jug, blizu strateški važnoga grada Pokrovska.