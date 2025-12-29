Putin razgovarao s Trumpom nakon navodnog napada Ukrajine na njegovu rezidenciju

Dvojica čelnika razgovarala su o ratu u Ukrajini i izgledima za mogući mirovni sporazum, objavio je Independent. Razgovor je održan u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata, ali i dok se na terenu nastavljaju intenzivne vojne operacije.

Ruski predsjednik rekao je Trumpu da će Moskva preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon onoga što Rusija opisuje kao napad ukrajinskog drona na rusku predsjedničku rezidenciju, priopćio je Kremlj.

Ukrajina je odbacila ruske tvrdnje da je 91 bespilotna letjelica napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije, nazvavši ih lažima. Kijev istodobno optužuje Moskvu da takvim optužbama pokušava potkopati mirovne pregovore, piše Reuters.

Ušakov: Rusija preispituje pregovaračku poziciju

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da su Putin i Trump u ponedjeljak razgovarali telefonom te da su Trump i njegovi najbliži suradnici ruskog predsjednika izvijestili o tijeku razgovora s Ukrajinom.

Prema Ušakovim riječima, Putin je tijekom razgovora obavijestio Trumpa o navodnom napadu dronovima na predsjedničku rezidenciju te mu poručio da Rusija zbog tog incidenta preispituje svoju pregovaračku poziciju.

Kijev odbacuje ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju

Ukrajina je u ponedjeljak oštro odbacila ruske tvrdnje o navodnom napadu na rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je svjetske čelnike da osude, kako je rekao, ruske „manipulacije“, optuživši Moskvu da traži „lažno opravdanje“ za nove napade na Ukrajinu.

„Uobičajena ruska taktika: optužite drugu stranu za ono što sami radite ili planirate“, poručio je Sibiha u objavi na društvenoj mreži X.