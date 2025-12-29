Putin razgovarao s Trumpom nakon navodnog napada Ukrajine na njegovu rezidenciju

Bijela kuća objavila je da je američki predsjednik Donald Trump upravo završio „pozitivan“ telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom
Dvojica čelnika razgovarala su o ratu u Ukrajini i izgledima za mogući mirovni sporazum, objavio je Independent. Razgovor je održan u trenutku pojačanih diplomatskih kontakata, ali i dok se na terenu nastavljaju intenzivne vojne operacije.
Ruski predsjednik rekao je Trumpu da će Moskva preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon onoga što Rusija opisuje kao napad ukrajinskog drona na rusku predsjedničku rezidenciju, priopćio je Kremlj.
Ukrajina je odbacila ruske tvrdnje da je 91 bespilotna letjelica napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije, nazvavši ih lažima. Kijev istodobno optužuje Moskvu da takvim optužbama pokušava potkopati mirovne pregovore, piše Reuters.
Ušakov: Rusija preispituje pregovaračku poziciju
Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da su Putin i Trump u ponedjeljak razgovarali telefonom te da su Trump i njegovi najbliži suradnici ruskog predsjednika izvijestili o tijeku razgovora s Ukrajinom.
Prema Ušakovim riječima, Putin je tijekom razgovora obavijestio Trumpa o navodnom napadu dronovima na predsjedničku rezidenciju te mu poručio da Rusija zbog tog incidenta preispituje svoju pregovaračku poziciju.
Kijev odbacuje ruske tvrdnje o napadu na Putinovu rezidenciju
Ukrajina je u ponedjeljak oštro odbacila ruske tvrdnje o navodnom napadu na rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je svjetske čelnike da osude, kako je rekao, ruske „manipulacije“, optuživši Moskvu da traži „lažno opravdanje“ za nove napade na Ukrajinu.
„Uobičajena ruska taktika: optužite drugu stranu za ono što sami radite ili planirate“, poručio je Sibiha u objavi na društvenoj mreži X.
Ruske vlasti ranije su optužile Ukrajinu za pokušaj napada na rezidenciju predsjednika Vladimir Putin, no Kijev te navode odlučno odbacuje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske optužbe „lažne“ te dodao da je o toj temi razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrich Merz.
Zelenski je pritom upozorio da Moskva, iznoseći takve tvrdnje, pokušava skrenuti pozornost i stvoriti političku podlogu za daljnju eskalaciju sukoba.
Putin naredio vojsci da nastavi vojnu kampanju
Nedugo prije toga, Vladimir Putin poručio je ruskoj vojsci da nastavi vojnu kampanju s ciljem preuzimanja potpune kontrole nad Zaporiškom regijom na jugu Ukrajine.
Putin je to izjavio tijekom televizijskog sastanka u Kremlju s najvišim vojnim zapovjednicima i ministrom obrane Andrejem Belousovim, nakon što je zapovjednik ruskih snaga izvijestio da su se postrojbe približile na oko 15 kilometara od grada Zaporižja, najvećeg urbanog središta u toj regiji.
General-pukovnik Mihail Teplinski, zapovjednik ruske vojne skupine Dnjepar, rekao je Putinu da se ruske snage približavaju Zaporižju, gradu koji je prije rata imao više od 700.000 stanovnika.
Putin očekuje novi proboj u Zaporižju
Šira Zaporiška regija, od koje Moskva trenutačno kontrolira oko 75 posto teritorija, jedna je od četiri ukrajinske pokrajine koje je Putin 2022. godine jednostrano proglasio dijelom Rusije. Kijev i većina zapadnih zemalja taj su potez osudili kao nezakonitu aneksiju.
„Postrojbe prve crte nalaze se oko 15 kilometara od južne periferije grada Zaporižja“, rekao je Teplinski Putinu, na što je ruski predsjednik odgovorio: „Razumijemo i svjesni smo da se neprijatelj koji se nalazi izravno nasuprot vama godinama pripremao za obranu i znamo koliko je situacija ondje teška. Ipak, uspijevate izvršavati zadatke s kojima se suočava vaša grupacija.“
Putin je potom poručio da očekuje nastavak istog tempa. „U bliskoj budućnosti potrebno je nastaviti ofenzivu, zajedno s Istočnom grupom, kako bi se oslobodilo Zaporižje“, rekao je.
Gerasimov: Ruske snage napreduju duž cijele bojišnice
Na sastanku je govorio i načelnik ruskog Glavnog stožera, general Valerij Gerasimov, koji je izvijestio da ruske snage napreduju gotovo duž cijele bojišnice, dok se ukrajinske snage uglavnom nalaze u obrambenom položaju te pokušavaju izvesti ograničene protunapade.
Gerasimov je naveo da su ruske snage tijekom 2025. godine zauzele 6640 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini, uključujući 334 naselja, te da je napredak zabilježen u prosincu bio najbrži u dosadašnjem tijeku godine.