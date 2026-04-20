Otkriveni detalji interne istrage u Skijaškom savezu: Evo kako je operirao Vedran Pavlek

Dok Uskok ispituje svjedoke, a 90-ero ih je u slučaju nedostupnog Vedrana Pavleka, Dnevnik Nove TV doznaje i da je Skijaški savez internom istragom utvrdio da se novac izvlačio putem lažnih faktura kojih je bilo 10 do 15 u godini. I to u vrijeme dostatne likvidnosti Saveza.

Osumnjičena šefica knjigovodstva razdvajala je, kako su utvrdili, te iznose po različitim računima za usluge navodno izvršene u inozemstvu.

Novac su potom u gotovini vraćali u Hrvatsku, a s njom su onda plaćane i obveze prema radnicima i vanjskim suradnicima, pa i dodaci plaćama, službena putovanja, troškovi boravka u inozemstvu.