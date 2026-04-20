Otkriveni detalji interne istrage u Skijaškom savezu: Evo kako je operirao Vedran Pavlek

Iz dana u dan razotkrivaju se nepravilnosti u više sportskih saveza, a sve više posla ima Uskok. Dok oni prikupljaju dokaze, paralelno internu istragu provodi Skijaški savez. Već sad su utvrdili kako i što se radilo s novcem saveza, ali i kako je izmaklo kontroli
Dok Uskok ispituje svjedoke, a 90-ero ih je u slučaju nedostupnog Vedrana Pavleka, Dnevnik Nove TV doznaje i da je Skijaški savez internom istragom utvrdio da se novac izvlačio putem lažnih faktura kojih je bilo 10 do 15 u godini. I to u vrijeme dostatne likvidnosti Saveza.
Osumnjičena šefica knjigovodstva razdvajala je, kako su utvrdili, te iznose po različitim računima za usluge navodno izvršene u inozemstvu.
Novac su potom u gotovini vraćali u Hrvatsku, a s njom su onda plaćane i obveze prema radnicima i vanjskim suradnicima, pa i dodaci plaćama, službena putovanja, troškovi boravka u inozemstvu.
Dok iz Vlade i oporbe stižu osude za nekontrolirano izvlačenje novca namjenjenog napretku sportaša, u Skijaškom savezu još nisu sigurni o visini štete.
Pavleku se trag izgubio nakon što je iz Turske ušao u Kazahstan, no istražitelji su sve uvjereniji kako je tu državu - napustio.
U Hrvatskoj ga čeka istražni zatvor, te je za njim raspisan Europski uhidbeni nalog, kao i međunarodna tjeralica. Interpol je, između ostalog, alarmirao i Tursku, gdje se potom čekao nadležni sud koji je trebao izdati nalog da Pavleka po tjeralici uhiti policija. Ali, donedavni glavni operativac Skijaškog saveza prije toga napustio je Istanbul.