velika afera

Otkriveni detalji interne istrage u Skijaškom savezu: Evo kako je operirao Vedran Pavlek

M. Šu.

20.04.2026 u 22:16

tportal
Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: Josip Bandić / CROPIX, Freepik
Iz dana u dan razotkrivaju se nepravilnosti u više sportskih saveza, a sve više posla ima Uskok. Dok oni prikupljaju dokaze, paralelno internu istragu provodi Skijaški savez. Već sad su utvrdili kako i što se radilo s novcem saveza, ali i kako je izmaklo kontroli

Dok Uskok ispituje svjedoke, a 90-ero ih je u slučaju nedostupnog Vedrana Pavleka, Dnevnik Nove TV doznaje i da je Skijaški savez internom istragom utvrdio da se novac izvlačio putem lažnih faktura kojih je bilo 10 do 15 u godini. I to u vrijeme dostatne likvidnosti Saveza.

Osumnjičena šefica knjigovodstva razdvajala je, kako su utvrdili, te iznose po različitim računima za usluge navodno izvršene u inozemstvu.

Novac su potom u gotovini vraćali u Hrvatsku, a s njom su onda plaćane i obveze prema radnicima i vanjskim suradnicima, pa i dodaci plaćama, službena putovanja, troškovi boravka u inozemstvu.

Dok iz Vlade i oporbe stižu osude za nekontrolirano izvlačenje novca namjenjenog napretku sportaša, u Skijaškom savezu još nisu sigurni o visini štete.

Vila Vedrana Pavleka na Ibizi
Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps

Pavleku se trag izgubio nakon što je iz Turske ušao u Kazahstan, no istražitelji su sve uvjereniji kako je tu državu - napustio.

U Hrvatskoj ga čeka istražni zatvor, te je za njim raspisan Europski uhidbeni nalog, kao i međunarodna tjeralica. Interpol je, između ostalog, alarmirao i Tursku, gdje se potom čekao nadležni sud koji je trebao izdati nalog da Pavleka po tjeralici uhiti policija. Ali, donedavni glavni operativac Skijaškog saveza prije toga napustio je Istanbul.

Trump satima urlao na suradnike: Izbacili ga iz 'situacijske sobe' u ključnom momentu
Slovenska predsjednica: Nova vlada nema većinu, nastavljaju se konzultacije
Srbija traži puštanje Ratka Mladića na liječenje: 'Daljnje zadržavanje bilo bi kršenje ljudskih prava'

