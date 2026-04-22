izručenje bi moglo trajati

Otkriveno gdje se nalazi Vedran Pavlek: Evo što sada slijedi

M. Šu.

22.04.2026 u 20:09

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek
Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, alfa i omega alpskih reprezentacija, i dalje je u bijegu u Kazahstanu, doznaje RTL Danas

Hrvatska je zatražila Pavlekovo uhićenje i izručenje jer ga USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, Pavlek je u Kazahstanu, gdje je pobjegao iz Turske. U turskom hotelu mu je policija oduzela određenu dokumentaciju i mobilne uređaje, rekao je u utorak glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući u RTL-u Danas.

Izručenje bi moglo potrajati

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da bi izručenje moglo potrajati. Budući da država u kojoj se Pavlek nalazi nije članica Europske unije postupak izručenja, kazao je, ovisi o međunarodnim pravnim mehanizmima i procedurama te države, kao i o pravnim lijekovima koje osumnjičenik odluči iskoristiti.

Trajanje postupka ovisi o tome slaže li se osoba s izručenjem, ili će odugovlačiti, objašnjava pak odvjetnik Mario Medak: 'Postoje i slučajevi kada tražena osoba kalkulira, pogotovo kad postoji niz svjedoka koje je tijekom istrage potrebno ispitati. Pa ponekad tražena osoba čeka da se svi ti svjedoci ispitaju kako bi otpao razlog za određivanje istražnog zatvora.'

Na popisu svjedoka za Vedrana Pavleka nalazi se stotinjak osoba, od čega je 30-ak ispitano, doznaje se neslužbeno. Za dva dana će se odlučivati o produljenju istražnog zatvora za četvero osumnjičenih s Pavlekom.

drama u hormuzu

