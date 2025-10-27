nezadovoljan

Ugrožen opstanak vlade? Puigdemont prekida sporazum sa socijalistima

Bi. S. / Hina

27.10.2025 u 20:05

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Carles Puigdemont, vođa katalonske stranke koja zagovara neovisnost te španjolske regije, u ponedjeljak je objavio da je ona odlučila 'prekinuti' sporazum sa socijalističkom vladom, što bi moglo ugroziti njezin ostanak na vlasti

Katalonac je nakon sastanka njegove stranke Zajedno za Kataloniju u francuskom Perpignanu iznio prigovore socijalistima u zadnje dvije godine, otkako su u studenom 2023. njegovi zastupnici podržali vladu Pedra Sancheza sa svojih sedam zastupnika omogućujući time premijeru da ostane na vlasti.

'Nismo spremni nastaviti pomagati vladi koja ne pomaže Kataloniji', naglasio je Puigdemont koji i dalje živi u egzilu kako bi izbjegao španjolsko pravosuđe.

'Stoga je izvršno vodstvo odlučilo prekinuti svoju podršku socijalistima, prijeći u oporbu te, očito, savjetovati se s članovima stranke'.

To savjetovanje započinje u srijedu, a trajat će do četvrtka u 18 sati. Ako stranačka baza potvrdi odluku vodstva, što je vjerojatno, španjolska vlada više neće imati 'većinu u parlamentu', upozorio je Katalonac, pa pozvao socijaliste da 'razmisle' o toj situaciji.

Prema analitičarima, Sánchez bi se mogao suočiti s glasovanjem o nepovjerenju, kao i s prijevremenim izborima.

Ovaj raskol pokazatelj je sve većeg nezadovoljstva katalonskih separatista Sanchezovom vladom, kritiziranom zbog navodnog neispunjavanja obećanog.

Socijalisti su među ostalim u zamjenu za podršku Puigdemontovoj opciji obećali zakon o amnestiji za njezine čelnike i aktiviste procesuirane zbog sudjelovanja u neuspjelom pokušaju odcjepljenja Katalonije 2017. godine.

Sánchez je obećao Puigdemontu i da će se zalagati za priznavanje katalonskog kao službenog jezika EU.

tportal
