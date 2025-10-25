U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona

Noseći transparente s porukama poput "Mazona u zatvor" i skandirajući "Nisu umrli, ubijeni su", prosvjednici su ispunili središte Valencije 12. put otkako su se bujične poplave dogodile prije gotovo točno godinu dana.

Na prosvjedima se okupilo više od 50.000 ljudi, javlja agancija AFP.

"Izgubila sam sve, ali ono što je važno nisu materijalni gubici, već ljudski. A mogli su se izbjeći", rekla je za Reuters 71-godišnja Cristina Guzman Trabero. "I ovdje tražimo pravdu. Ne želimo ništa drugo."