U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u subotu u istočnom španjolskom gradu Valenciji i pozvali konzervativnog regionalnog čelnika Carlosa Mazona na ostavku zbog njegovih postupaka za vrijeme velikih poplava u kojima je prije godinu dana poginulo 229 ljudi
Noseći transparente s porukama poput "Mazona u zatvor" i skandirajući "Nisu umrli, ubijeni su", prosvjednici su ispunili središte Valencije 12. put otkako su se bujične poplave dogodile prije gotovo točno godinu dana.
Na prosvjedima se okupilo više od 50.000 ljudi, javlja agancija AFP.
"Izgubila sam sve, ali ono što je važno nisu materijalni gubici, već ljudski. A mogli su se izbjeći", rekla je za Reuters 71-godišnja Cristina Guzman Trabero. "I ovdje tražimo pravdu. Ne želimo ništa drugo."
Stanovnici pogođenih područja optužuju regionalnu vladu da je prekasno izdala upozorenje nakon što su zgrade već bile pod vodom, a mnogi ljudi su se utapali u najkatastrofalnijoj poplavi u Europi od 1967. godine.
U tijeku je sudska istraga o hitnom odgovoru na poplave. U četvrtak je sud pozvao lokalnog novinara koji je ručao s Mazonom na dan poplava - 29. listopada 2024.
Španjolske vlasti priopćile su u četvrtak da je tijelo 56-godišnjeg muškarca pronađeno zakopano u blatu godinu dana nakon što ga je odnijela voda.
Katastrofalne poplave uzrokovane su destruktivnim vremenskim sustavom, lokalno poznatim kao DANA, u kojem se hladan i topli zrak susreću i stvaraju snažne kišne oblake, obrazac za koji se vjeruje da postaje sve češći zbog klimatskih promjena.