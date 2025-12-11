prevezen u bolnicu

Strava na Adventu u Njemačkoj: Tinejdžer izboden nožem, napadač u bijegu

I.V.

11.12.2025 u 23:15

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Abdesslam MIRDASS / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Tinejdžer (16) je teško ozlijeđen u napadu nožem koji se dogodio u blizini božićnog sajma u njemačkom gradu Herfordu u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji

Incident se dogodio u uličici u blizini božićnog sajma, piše Spiegel. Prema prvim procjenama istražitelja, napadač i žrtva su se poznavali. Osumnjičeni je odmah nakon incidenta pobjegao i policija još uvijek za njim traga. Zbog istrage nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji o počinitelju.

Teško ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju. Slučaj je preuzela policijska jedinica za ubojstva, a vlasti pozivaju svjedoke da se jave s bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku napadača.

vezane vijesti

preporučujemo

POSJET BIH

POSJET BIH

FOTO Politička krema okupila se u Banjoj Luci: Plenković na domjenku s Dodikom, Čovićem...
ping-pong

ping-pong

Turudić: Mirela Ahmetović ruši državu
novi globalni poredak

novi globalni poredak

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a

najpopularnije

Još vijesti