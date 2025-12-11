Strava na Adventu u Njemačkoj: Tinejdžer izboden nožem, napadač u bijegu

Tinejdžer (16) je teško ozlijeđen u napadu nožem koji se dogodio u blizini božićnog sajma u njemačkom gradu Herfordu u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji
Incident se dogodio u uličici u blizini božićnog sajma, piše Spiegel. Prema prvim procjenama istražitelja, napadač i žrtva su se poznavali. Osumnjičeni je odmah nakon incidenta pobjegao i policija još uvijek za njim traga. Zbog istrage nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji o počinitelju.
Teško ozlijeđeni 16-godišnjak prevezen je u bolnicu, gdje je zadržan na liječenju. Slučaj je preuzela policijska jedinica za ubojstva, a vlasti pozivaju svjedoke da se jave s bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku napadača.