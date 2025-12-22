Udruga Sjena poslala oštru poruku premijeru: Umanjio je važnost oduke Ustavnog suda

Ustavni sud štiti temeljna ljudska prava, koja ne smiju ovisiti o tome koliko novca ili resursa država ima. Temeljna prava nisu luksuz koji se dodjeljuje ako ima sredstava. Oni su obveza države – i to temeljna obveza premijera i Vlade, poručili su u ponedjeljak u priopćenju iz udruge Sjena.

Premijer, kao najodgovornija osoba u državi, ima zadatak osigurati sredstva i resurse kako bi sva djeca i osobe s invaliditetom imala pristup svojim pravima. Novac ne smije biti izgovor – osobito ne kada je sam rekao da nikada nismo bolje živjeli. Ako je to istina, tada je još sramotnije da temeljna ljudska prava u Hrvatskoj još uvijek ovise o raspoloživom proračunu, smatraju u udruzi.